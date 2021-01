Zack Snyder revela su versión salvaje de Mujer Maravilla que Patty Jenkins modificó para el DCEU

El universo cinematográfico de DC, conocido como DC Extended Universe (DCEU), ha tenido tantas modificaciones que algunas películas como la reciente Mujer Maravilla 1984 - 90% parecen no tener ninguna relación con lo que se planteó al principio. La primera película de la franquicia fue El Hombre de Acero - 55%, a partir de ella el director Zack Snyder trazó un plan que fue cambiando poco a poco pero sin perder el rumbo, ese fue el caso de Mujer Maravilla - 92%, la primera película de la guerrera amazona.

Ahora las redes sociales estallaron tras la publicación de una fotografía que revela cómo era la primera versión de Mujer Maravilla en el DCEU antes de la llegada de la directora Patty Jenkins. En la imagen, que más tarde fue sustituida por la que aparece en Mujer Maravilla - 92%, la superheroína aparece junto a varios guerreros, incluido un samurái y un africano, y ella sostiene tres cabezas que cortó a sus enemigos.

La reacción de los fans de Zack Snyder ha sido elogiar esa idea y decir que les hubiera gustado que esa versión llegara a la pantalla grande. Otros creen que la inclusión de Patty Jenkins en la franquicia fue algo benéfico y que sirvió para matizar a un personaje que de otro modo podría haber perdido todo rastro de esperanza, tal como lo vimos en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. Esta es la imagen que tanto revuelo ha causado:

So many different cultures are represented in this one image ♥️ pic.twitter.com/Vv2WwEhg2a