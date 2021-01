Zack Snyder dice que no hay planes para continuar su DCEU y ahora está muy ocupado

Los fans de Zack Snyder se mueren por ver su corte especial de Liga de la Justicia - 41%, una producción que aparentemente llegará para solucionar todos los problemas de la cinta vista en 2017. Los fans del director se esforzaron durante varios años para hacer posible el Snyder Cut, logrando captar la atención de Warner Bros. y concediendo una segunda oportunidad a los héroes de DC en la pantalla grande. A pesar de que el corte podría dar paso a nuevas aventuras, Zack no está seguro de continuar en la franquicia, pues para él esta historia es algo del pasado y en el futuro le esperan nuevos y grandes proyectos.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

En mayo de 2020 se confirmó el desarrollo de un corte especial para la Liga de la Justicia, película que fue vapuleada por la crítica y los fans durante su tiempo en cartelera. Todos sabemos que aunque en los créditos aparece el nombre de Snyder como director, la realidad es que Joss Whedon alteró el guión de manera significativa, generando nuevos reshoots y ofreciendo una historia bastante diferente a la pensada por Zack. El descontento hacia Justice League se mantiene, pero el cineasta ha sido premiado con una nueva producción que solucione todo lo malo de antes. Aunque esto podría hacernos pensar que el DCEU tendrá más películas con él, lo cierto es que no está seguro de su permanencia. Para el podcast ComicBook Debate, acepta que el tiempo ha pasado y que Liga de la Justicia pertenece a una época anterior.

Mira, nunca pensé que estaría aquí haciendo esto. No pensé que estaría terminando Liga de la Justicia. La verdad es, y se ha informado ampliamente, y no tengo ningún problema, esta es una película vieja. Esta es una película de hace años en la que estoy trabajando. El universo de DC se ha ido y se ha ramificado y ha hecho lo suyo y eso está bien.

Te invitamos a leer: Zack Snyder's Justice League: Kevin Smith revela que el final de la película es abierto pero extraño

También comenta su incertidumbre por quedarse en el DCEU y dirigir más películas, admite estás muy ocupado pero tampoco confirma su salida definitiva. Al parecer, es algo que solo el tiempo podrá definir. Aquí sus palabras:

En cuanto a lo que hice y en cuanto a mi visión de lo que quería hacer con estos personajes y el viaje que quería que hicieran, bien sabido que planeé más películas, cinco películas o algo así, pero ahora estoy ocupado. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Es genial que los fanáticos tengan tanta fe en este viaje? Sí, es increíble, y no podría estar más feliz, y estoy emocionado de que vean Justice League para que realmente puedan beber todo el elixir de ella. Pero, ¿continuaría? No tengo planes de hacerlo. Sin embargo, como dije, no pensé que estaría aquí, así que, ¿quién sabe?

Zack Snyder's Justice League llega a HBO Max este 2021y cualquier cosa podría ocurrir. Los fans del director lo esperan con grandes expectativas, sin embargo, también hay quienes no tienen demasiada confianza en la propuesta y opinan que no alcanzará a ser tan satisfactoria como debería. Los pensamientos se encuentran divididos y la incertidumbre es innegable, pero tendremos que esperar hasta el lanzamiento oficial en la plataforma de streaming de Warner Bros. para tener una respuesta definitiva.

A diferencia del Universo Cinematográfico de Marvel, el Universo Extendido de DC no ha salido tan bien posicionado en la industria del entretenimiento. A pesar de los esfuerzos, esta última saga no pudo equiparar a la primera en constancia e ingresos, por lo que al menos en la pantalla grande no se puede decir que los Vengadores sean los menos exitosos de la escena. El cine de superhéroes ha observado un aumento contundente en su producción durante la última época, dando paso a varias de las cintas más taquilleras de todos los tiempos. ¿En algún momento veremos a los personajes de DC alcanzar tanta gloria como la competencia en el séptimo arte live-action?

También puede interesarte: Michael Keaton reemplazará a Ben Affleck como el Batman más maduro del DCEU