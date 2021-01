Pokémon Go es declarado el videojuego más mortífero de la historia

Nadie puede negar que Pokémon es una de las franquicias más queridas en la industria de los videojuegos. Por décadas los desarrolladores han encantado al mundo con las aventuras en su mundo fantástico repleto de criaturas exóticas, y para cuando se lanzó Pokémon Go en 2016, la locura había alcanzado niveles inimaginables. Pero no todo ha sido bueno desde su publicación, pues el consumo de la aplicación ha generado accidentes y todo tipo de desventuras entre los usuarios. En redes sociales han declarado al videojuego como el más peligroso de la historia por la cantidad de tragedias que ha provocado a las personas mientras iban distraídos por la calle mirando el teléfono en busca de criaturas.

Hace cuatro años Pokémon Go se declaró como un éxito par móviles, todo mundo lo descargó y la caza se hizo viral. Al ser un juego gratuito por supuesto que las adquisiciones resultaron abundantes, aquel tiempo se convirtió en la fiebre del Go y todo mundo quería ser el mejor entrenador. Pero aunque Niantic se han enriquecido con el título, muchas personas no tardaron en notar los grandes riesgos que también aparecieron para el público. Ethan Molick, profesor de la Universidad de Pensilvania enfocado en el desarrollo de juegos que fomenten la educación, rescató una pieza de académica de la Universidad Purdue en la que se habla sobre el peligro que representa Pokémon Go para la gente:

No hablamos lo suficiente sobre el hecho de que el videojuego más mortífero es, con mucho, Pokémon Go. Este documento estima que los jugadores distraídos de Pokémon Go provocaron 145,000 accidentes automovilísticos, heridas a 30,000 personas, matando a 256 y generando US$ 2 mil millones a $US 7,3 mil millones en daños durante 148 días.

We don’t talk enough about the fact the deadliest video game is by far Pokémon Go. This paper estimates that distracted Pokémon Go players led to 145,000 car accidents, injuring 30,000 people, killing 256, and leading to $2B-7.3B in damages over 148 days. https://t.co/9LOEliJyIK pic.twitter.com/3L9zZnr7Fw — Ethan Mollick (@emollick) January 4, 2021

En el abstract del documento titulado Death by Pokémon GO: The Economic and Human Cost of Using Apps While Driving (Muerte por Pokémon GO: el costo económico y humano de usar aplicaciones mientras se conduce) encontramos datos duros sobre lo que el videojuego ha causado tan solo en el condado de Tippecanoe, Indiana, resultando en un incremento desproporcionado y escandaloso de choques, lesiones y hasta muerte:

Documentamos un aumento desproporcionado de choques y daños vehiculares asociados, lesiones y muertes en las cercanías de lugares donde los usuarios pueden jugar el juego mientras conducen. Estimamos que el costo incremental en todo el condado de los usuarios que juegan Pokémon GO mientras conducen está en el rango de $ 5.2 a $ 25.5 millones durante los 148 días posteriores a la introducción del juego. La extrapolación de estas estimaciones a niveles nacionales arroja un total que oscila entre $ 2.0 y $ 7.3 mil millones.

Por momento, Pokémon continúa siendo una marca de gran venta para las empresas y de buen entretenimiento para sus longevos fanáticos. El alcance que ha tenido la franquicia abarca no solo videojuegos, también series animadas, historietas y hasta películas. Tan solo el año antepasado tuvimos Pokémon: Detective Pikachu - 69%, una película sincera del maravilloso mundo fantástico; fue desarrollada en tierras de Hollywood y su éxito resultó sorprendente. A menudo Estados Unidos no logra realizar buenas adaptaciones de videojuegos y anime, pero la aventura de Tim Goodman fue un gran logro para este género... por supuesto que la saga tan solo ha comenzado.

Por el momento no se tienen novedades sobre la siguiente película live-action de Pokémon en Hollywood, pues tal parece que los involucrados se están tomando el tiempo de desarrollar una buena continuación. La segunda película se confirmó en enero de 2020 pero las noticias han sido prácticamente nulas. Una vez más estará a cargo de Legendary Entertainment pero todavía se desconoce si los actores de la primea cinta regresarán para repetir sus papeles. ¿Logrará superar la taquilla de su predecesora?

