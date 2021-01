Billie Eilish pierde 100 mil seguidores en Instagram por compartir dibujos de mujeres desnudas

Billie Eilish es una joven que ha destacado en la industria de la música, llegando rápidamente hasta lo más alto. Con tan solo 19 años, un solo álbum y algunos singles, ha dominado en la mayoría de las premiaciones musicales de altura y sus ventas son algo increíble. En redes sociales cuenta con millones de seguidores, todos muy al pendiente de sus actividades. Pero aunque la mayor parte de las cosas salen bien en la vida de Eilish, en días recientes cometió un tropiezo que la hizo perder 100 mil seguidores en Instagram: compartió algunos dibujos de mujeres desnudas, mismos que hirieron la susceptibilidad de algunos. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

Así como muchos famosos en redes sociales, Billie se unió a uno de los retos virales que de vez en cuando aparecen en línea. La actividad llevó por título "Post a Photo Of" (Publica una foto de) y consistió en compartir imágenes específicas solicitadas por los fans. Uno de sus seguidores pidió un dibujo del que se sintiera orgullosa y Eilish difundió uno en el que aparecen torsos de mujeres desnudas, algunos rodeados por serpientes; ella mismo lo hizo y al parecer está muy feliz con su trabajo pues escribió: "Estos probablemente lol, me encantan los senos." Al parece muchas personas reaccionaron mal a las imágenes pues la cantante perdió 100 mil seguidores rápidamente, pasando de 73 millones a 72.9. Billie se dio cuenta y no tardó en compartir una reacción en la que se burla de ellos: "Jajaja, todos ustedes son bebés (sacude la cabeza)."

Pero aunque en su momento perdió 100 mil seguidores por culpa de sus dibujos, Billie Eilish ya los ha recuperado con creces. Ahora su cuenta de Instagram tiene 73.6 seguidores, es decir, al menos 700 mil le han dado follow desde el incidentes; la fama de la compositora solo aumenta cada día y tal parece que la mayoría de las personas no son tan quisquillosas al momentos de ver cierto contenido en redes. La joven intérprete no está dispuesta a soportar las críticas del público hacia todo lo que hace, así lo dejó claro en una historia de Instagram que compartió en diciembre, algunos días después de su cumpleaños (vía Billoboard):

Bien, tengo una historia divertida que contar. Pero primero, jódanse, chicos. ¡Dejen de burlarte de mí, Dios mío! Les estoy haciendo un maldito álbum. ¡No lo publicaré si siguen burlándose de mi cabello! ¡Cállense!

Billie Eilish está trabajando arduamente en un nuevo disco con el que pretende llegar hasta la cima una vez más. "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", publicado el 29 de marzo de 2019, fue un éxito de ventas y recibió numerosos premios, consolidando a la joven como un gran talento de la industria. Educada en casa y siempre enfocada en la música, Billie ha tenido la línea de su vida bastante clara, es por eso que no tardó en encontrar un sitio muy especial en el negocio. Si ya lanza composiciones geniales siendo tan solo una adolescente, no podemos imaginar las cosas geniales que hará cuando alcance una edad más madura. Su camino parece todavía muy largo y brillante.

La creadora de "Everything I Wanted" también dio un paso importante en la industria del cine al ser elegida como la compositora del tema principal de No Time to Die, la nueva película de James Bond que llegará a los cines en los próximos meses. El mundo se rindió ante el tema presentado por Billie junto con su hermano, probando que ambos estuvieron a la altura del trabajo. Aunque la película se retrasó debido a la pandemia de coronavirus, ya muy pronto tendremos la oportunidad de verla en pantalla grande; el tiempo ha pasado y es justo que por fin tengamos acceso a la última entrega del 007 con Daniel Craig.

No Time to Die llegará a los cines el próximo 2 de abril, dispuesta a cerrar con broche de oro una saga entrañable junto a Craig. Esperamos que la calidad de la película se encuentra por encima de lo observado en ocasiones anteriores, cuando las aventuras de Bond se convirtieron en viajes memorables.

