Zack Snyder's Justice League: Kevin Smith revela que el final de la película es abierto pero extraño

El corte especial de Liga de la Justicia - 41% a cargo de Zack Snyder está cada vez más cerca de estrenarse en la plataforma de HBO Max, cada día es un paso menos hacia el gran lanzamiento. Los fanáticos del director y el DCEU están ansiosos por ver las imágenes que llegarán a la pantalla, sin embargo, la información que aparece de vez en cuando no es tan jugosa como nos gustaría. A pesar de lo anterior, la buena suerte sonríe a los fans gracias a una nueva revelación de Kevin Smith.. Tal parece que el final de la película será más complicado de lo que imaginamos, pues el director y guionista lo declara como abierto pero también extraño.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Liga de la Justicia generó una recaudación moderada durante sus días en cartelera en 2017, y no podemos hablar mejor de las críticas en los medios especializados. La película resultó en un desastre para Warner Bros. y por un tiempo terminó con los sueños de los fans DC. El universo cinematográfico no tenía rumbo fijo y los superhéroes se convirtieron en entes dispersos sin promesas para el futuro; aquellos fueron meses difíciles para los personajes, los actores, el estudio y los seguidores. A pesar de la terrible racha, los fans de Snyder no se dieron por vencidos y lograron que Warner Bros. apoyara la producción del corte especial.

Pero no todo ha sido bueno desde el anuncio del Snyder Cut. Hace un par de días The New York Times reportó que los ejecutivos de Warner Bros. observan al corte especial de Liga de la Justicia como "un callejón sin salida", es decir, al parecer su conclusión no los inspira a continuar con la saga. Por su parte, Kevin Smith tiene algunos conocimientos que el resto del público no y asegura que, a pesar del final poco convencional, todavía será posible desarrollar más historias con estos superhéroes de DC. Puedes leer la declaración compartida por el director en su podcast Fatman Beyond (vía Comicbook) a continuación:

Te invitamos a leer: Zack Snyder está feliz porque el DCEU ya no copia a Marvel y porque introducirá el multiverso

Sé que el final que tiene para el Snyder Cut no es un callejón sin salida... lo lleva a un sitio extraño, pero no es un callejón sin salida. Maldita sea, pueden seguir con la historia basada en lo que escuché de un amigo.

El corte especial de Liga de la Justicia llegará a HBO Max en el primer cuarto de 2021, hecho que beneficiará de manera importante a la plataforma de streaming, misma que se habilitó en Estados Unidos durante mayo del año pasado y para Latinoamérica lo estará en los próximos meses. Con el Snyder Cut en el catálogo, es casi un hecho que las compras de membresías serán abundantes sin importar el costo. Sin lugar a dudas, se trata de una gran oportunidad para que el DCEU arregle algunos de los notables errores que ha cometido tiempos recientes.

Varios de los actores que aparecieron en Liga de la Justicia hace tres años regresarán para nuevas escenas en el Snyder Cut, hecho que emociona bastante a los fans y los hace tener esperanzas más sólidas respecto al futuro del DCEU. Algunos opinan que la saga ya no tiene futuro, y que Zack Snyder solo está retrasando lo inevitable; no obstante, poco a poco Warner Bros. demuestra que están equivocados. El Snyder Cut se encuentra cada vez más presente y lo que traerá a la pantalla tal vez sea el gran cambio que la historia necesita.

La más reciente película del DCEU ya se encuentra disponible para todo el mundo, estamos hablando de Mujer Maravilla 1984 - 90%, un título que padeció muchas consecuencias de la pandemia, retrasándose una y otra vez hasta que por fin la tuvimos disponible en cines mexicanos a mediados de diciembre. Aunque las críticas no han sido del todo buenas para la segunda aventura en solitario de Diana Prince, tal parece que Warner Bros. marchará hacia adelante con una secuela, tal vez la última con Patty Jenkins. Tendremos que esperar por una confirmación del estudio.

También puede interesarte: Mujer Maravilla 1984 es una de las películas del DCEU peor calificadas por el público