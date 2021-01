Bridgerton es un éxito total de Netflix: ya fue vista en más de 63 millones de hogares

Numerosas series y películas de Netflix pasan sin pena ni gloria por el catálogo, abarrotando la plataforma de títulos que la mayoría de personas jamás verá, sin embargo, de vez en cuando los creativos aciertan con producciones que logran obtener un alcance global, algo con lo que muchas cadenas de televisión solo pueden soñar. Ejemplo de lo anterior es Bridgerton - 92%, la nueva serie de Shonda Rhimes que rápidamente se transformó en una de las más consumidas de los últimos días. La empresa revela que más de 65 millones de personas han visto la series en sus hogares, una cifra increíble para un producto que tan solo lleva diez días entre el público.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Rhimes ya había sometido la atención del mundo con las generosas temporadas de Grey's Anatomy - 100%, la serie de temática médica que todavía se mantiene vigente en la pantalla chica. Ahora la guionista debuta con una serie basada en la saga de libros de Julia Quinn, misma que narra un drama de época en la Inglaterra de principios del siglo XIX al estilo de Jane Austen . La campaña de publicidad dedicada a Bridgerton fue tan colosal que dio como resultado el consumo compulsivo del producto en la plataforma de Netflix, catapultando al estrellato mundial a sus estrellas, varias de ellas desconocidas en la industria de Hollywood. Los frutos ya se encuentran a la vista de todos.

Netflix informa (vía Variety) que desde su estreno el pasado 25 de diciembre, Bridgerton ha logrado inmiscuirse en más de 63 millones de hogares, es decir, ahora es la quinta serie original más exitosa de la empresa en toda sus historia; sin olvidarnos de su actual permanencia en el top 10 de 76 países. Cabe mencionar que las críticas hacia el título de Shonda Rhimes han sido más que destacadas, generando una amplia aceptación entre la prensa y el público en general. A pesar de lo anterior, Variety hace una breve mención hacia la tendencia de Netflix al momento de contabilizar visualizaciones: para la empresa es suficiente que el consumidor mire dos minutos de un capítulo, y es así como cuenta las reproducciones. ¿No estamos perdiendo de datos más profundos?

Te invitamos a leer: Los estrenos de Netflix en enero de 2021

La serie se enfoca en la familia Bridgerton, quienes se desenvuelven en un contexto de riqueza, lujuria y traición ambientado en la era de la Regencia en Inglaterra. Gran parte de la trama se enfoca en la relación que surge entre Daphne Bridgerton y Simon Basset, personajes que han cautivado a los espectadores y se han transformado en la sensación del momento; interpretado por Phoebe Dynevor y Regé-Jean Page, respectivamente, los actores no habías disfutado de tanta fama en toda su carrera... ahora lo hacen y la cantidad de seguidores en redes sociales se ha elevado hasta las nubes.

Bridgerton se encuentra muy lejos de terminar. En la actualidad, las empresas se enfocan en crear productos de larga duración, así que los estudios le han dicho adiós a las historias de una sola entrega. Al ser Bridgerton una saga de libros, Netflix tiene mucha, demasiada tela para cortar, por lo que tendremos varios años de serie; la primera temporada no aterriza nada por lo que los fans pueden estar tranquilas de que el éxito de hoy servirá para autorizar más capítulos en el futuro. El gigante rojo del streaming ha encontrado una nueva marca a la que aferrarse y el público está más que entusiasmado con la propuesta.

Otra gran virtud de Bridgerton, además de su intrigante narración y sus nulos temores a abordar el drama sin rodeos, es su compromiso con la diversidad. Muchas personas en redes señalan que la serie no tiene rigor histórico, sin embargo, la propuesta de Rhimes no busca ser estricta en ese aspecto, sino mostrar una Inglaterra de la Regencia tal y como la hubieran deseado muchas personas en 2020... donde el color de piel no fuera un impedimento para llegar lejos. En este sentido, la serie nos ofrece un panorama mucho más abierto, posibilidades que nunca antes se había observado en un drama de época.

También puede interesarte: Fans de Johnny Depp piden boicot a Netflix tras eliminar todas sus películas de la plataforma