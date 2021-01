Zack Snyder revela cómo se llamará el primer episodio de su miniserie y qué héroe lo encabezaría

El 2020 trajo consigo muchas sorpresas inesperadas, de entre ellas podemos destacar el anuncio del lanzamiento del Zack Snyder's Justice League, el cual durante varios años se creyó que no era más que un mito y que dicha producción difícilmente vería la luz. Pero HBO MAX se aventuró a volver el sueño de muchos fanáticos realidad y ahora estamos a pocos meses de que disfrutemos de la visión de Zack Snyder en cuanto a la reunión de los héroes de DC, y como es su costumbre compartió un adelanto sobre cómo se llamará cada capítulo y el héroe que encabezará el primer episodio de esta miniserie.

Además de anunciar el lanzamiento del corte de Snyder, el año pasado durante el DC Fandome virtual también se reveló que debido a su extensión no se presentaría como largometraje sino en formato de miniserie contando así con cuatro capítulos totales. El director, fanático de compartir adelantos a través de la plataforma Vero, publicó recientemente una imagen del Batman interpretado por Ben Affleck en la que también se puede leer: ‘Liga de la Justicia: Libro 1’. Esto acompañado con un pie de foto que dice ‘Como empecé’. Todo lo anterior se ha conjuntado para pensar que los capítulos de la miniserie llevarán por título ‘Libro’ y debido a la aparición de Affleck en la imagen se espera que el primero de estos hable principalmente de El caballero de Ciudad Gótica.

Conforme el tiempo pasa la emoción de los fanáticos y de los involucrados en este proyecto no hace más que crecer, y tal parece que todos están listos para sorprender al mundo con lo que Snyder (300 - 60%, El Amanecer de los Muertos - 75%, Sucker Punch: Mundo Surreal - 24%) tiene preparado, ya que se espera que incluya a más personajes de los que vimos en Liga de la Justicia - 41% en 2017, destacando de entre ellos a Martian Manhunter (Detective Marciano) interpretado por Harry Lennix .

Lennix ha declarado en una reciente entrevista para LightCast Podcast que quedó impactado con lo que el director realizó, calificando a esta miniserie como ‘algo temporal, y con todos los elementos del gran arte clásico’; añadiendo también que lo que Snyder logra es plasmar todos los detalles de una tira cómica y al verla es como si uno de los trabajos del gran Frank Miller cobrara vida.

Los actores principales Henry Cavill, Jason Momoa, Ben Affleck y Gal Gadot también se han pronunciado en favor de que el director muestre su corte al mundo. La actriz de Mujer Maravilla 1984 - 90% reveló en una reciente entrevista que se siente feliz de que Snyder logró conseguir esta oportunidad. Siguiendo la misma línea Jared Leto aseguró que tiene muy buena química con el director y, sin negar ni confirmar nada, se espera que ambos hayan desarrollado una historia para que su Joker, presentado en Escuadrón Suicida - 25%, participe en la miniserie.

Por otra parte, aunque los fanáticos y actores estén felices con lo que Snyder consiguió, el estudio Warner no ha quedado tan convencido con lo que el director ha venido creando, por lo que se ha revelado que para el futuro del Universo de DC no lo están contemplando en sus planes. Lo anterior confirmado por el mismo director de DC Films, Walter Hamada en entrevista para The New York Times, esto debido a que varios ejecutivos de la compañía consideran a Zack como un ‘callejón sin salida’ al momento de contar historias.

Zack Snyder's Justice League tiene un estreno programado para principios de marzo de este nuevo año a través de la plataforma HBO MAX. Aún no se ha hablado en concreto sobre cuándo llegará dicho servicio de streaming a México.

