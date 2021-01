Thor: Love and Thunder | Jaimie Alexander podría regresar como Lady Sif

Muchos personajes han ido y venido en el Universo Cinematográfico de Marvel, dando forma a increíbles historia que han encantado a los consumidores más voraces de este tipo de cine; algunos se mantienen y otros se han marchado para siempre, además, también existen aquellos que estuvieron en el principio y tan solo volvieron muchos años después. Un ejemplo de lo anterior podría ser Lady Sif, interpretada por Jaimie Alexander. A través de su cuenta oficial en Instagram, la actriz de 36 años sugiere que está a punto de regresar al MCU con su personaje de Thor - 77% y Thor: Un mundo Oscuro - 66%. En los siguiente párrafos comentamos todos los detalles.

Lady Sif apareció por primera vez en Thor de 2011 como una de las mejores amigas del hijo de Odín, incluso se le sugirió como interés amoroso no correspondido. Regresó para la secuela algunos años más tarde pero su personaje llegó hasta ahí, al menos durante algún tiempo; Lady Sif tuvo una breve aparición en la pantalla chica pero Taika Waititi no la requirió para Thor: Ragnarok - 92% en 2017. El destino final de la superheroína no fue revelado, por lo que muchos supusieron que regresaría a la franquicia en algún momento... la propia Alexander lo ha sugerido a través de una nueva publicación en redes sociales.

El hecho de que haya utilizado una imagen con su famoso personaje de Marvel ha bastado para encender las esperanzas de los fanáticos. Lady Sif es una guerrera poderosa que inmediatamente despertó simpatía entre los seguidores del MCU, por lo que se retorno a la saga es algo muy esperado por quienes ya son veteranos de la aventura. Es bastante probable que Waititi la haya agregado a su guión para continuar con su viaje o darle un cierre digno; tendremos que esperar un poco más hasta tener la respuesta definitiva. Al menos por ahora podemos tener la certeza de que la cuarta entrega de Thor será algo gigantesco.

¿Cúal podría ser la importancia de Lady Sif si es que regresa a la aventura? Algunos usuarios de las redes sociales han sugerido la adición de temas LGBT en su arco, por ejemplo, que se convierta en la pareja de Valkyria otro personaje para el que existen muchos deseos por parte del fandom. Marvel Studios se ha comprometido con la diversidad hasta niveles inimaginables y podríamos estar a punto de encontrarnos con historia nunca antes contadas por Disney en sus productos más grandes.

Marvel Studios sí que podría echar la casa por la ventana con Thor: Love and Thunder. Además de Chris Hemsworth en el papel principal, la cinta ya tiene confirmados a Natalie Portman como Jane Foster (y The Mighty Thor), Christian Bale como el villano en turno, y Tessa Thompson como Valkiria; si los Guardianes de la Galaxia también se involucran podríamos tener una gran película de aventuras, más grande que el promedio concentrado en un solo personaje. Con todas las sorpresas de la fase 4 (incluyendo al multiverso), nuestros héroes tendrán grandes dificultades en el camino, pero será un espectáculo entrañable.

Al igual que el resto de películas Marvel, Thor: Love and Thunder le hace frente a la lamentable realidad de un estreno para 2022. La pandemia de Covid-19 obligó a la empresa a hacer un reajuste para todas sus películas con el objetivo de no perder millón alguno en el futuro. La cuarta cinta de Thor es una de las más esperadas luego del triunfo absoluto que representó Thor: Ragnarok - 92%, una aventura hilarante que se distingue del resto de películas al no tomarse demasiado en serio a sí misma, pero sí estar comprometida con la historia del resto de la saga. Thor: Love and Thunder podría incluir un tono más serio por obvias razones e incluso algunas de las mejores actuaciones en todo el MCU. Llegará a los cines el 6 de mayo de 2022.

