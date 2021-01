Nueva sinopsis de Eternals revela conexión con Los Cuatro Fantásticos y Galactus

Aún falta mucho tiempo para que empecemos a tener novedades oficiales sobre la película Eternals, como nuevos vistazos a los personajes y tráilers debido a que lo nuevo de Marvel Studios fue retrasado por la pandemia hasta noviembre de 2021. Sin embargo, eso no ha detenido al estudio (o terceras personas) de liberar más detalles al mundo. Es cierto que la promoción de la película está muy lejos de empezar, pero han surgido nuevas descripciones de los personajes de esta cinta, la cual parece que conectará a la franquicia con Los Cuatro Fantásticos, Galactus e incluso Silver Surfer, que aún no debutan como parte de la misma.



Los planes de la Fase 4 de Marvel parecen estar listos para expandir el Universo Cinematográfico de Marvel a un ritmo asombroso, tanto en la pantalla grande como en la pequeña. En los próximos años, los espectadores conocerán una variedad de nuevos superhéroes, incluidos personajes como Ms.Marvel, Moon Knight y She-Hulk. Pero algunas de las adiciones más importantes y esperadas por los fans son aquellos personajes de los cuales sus derechos originalmente en manos de Marvel hace algunas décadas, fueron vendidos a otros estudios. Ahora que están de vuelta, se sumarán a un intrigante grupo de alienígenas antiguos llamados los Eternos, que han estado viviendo en la Tierra guiando el desarrollo humano durante milenios.



Creados por Jack Kirby , los Eternals siempre han sido algo fuera de lo común en los cómics, por lo que su introducción en el MCU es bastante sorprendente e inesperada. Pero la nueva descripción nos confirma que el futuro de la franquicia será igual de impactante puesto que se menciona la “energía cósmica” como la fuente del poder de los protagonistas. La información proviene de RedWolf, una tienda en India que posee la licencia de Marvel para los productos de la película, en donde se menciona que además estos héroes no están solos en el universo (vía Movie Web).

Ejercer el Poder Cósmico es estar en contacto con todos los demás seres vivos a la vez. Es reconocer que no estamos solos en el Universo... nosotros solos somos el Universo. Somos el cosmos que llega a conocerse a sí mismo, amarse a sí mismo... y cuando seas testigo de eso, incluso por el más breve de los momentos, verás que no hay nada más hermoso.

Esto podría parecer algo rebuscado, pero hay que recordar que el origen de Los Cuatro Fantásticos como superhéroes se dio gracias a unos rayos cósmicos que los cambiaron para siempre. Además, Marvel Studios siempre ha sido muy cuidadoso en el uso de ciertos términos cuando ha tratado de referirse a personajes cuyos derechos no le pertenecían en el pasado, como la palabra mutantes que nunca mencionó e incluso se deshizo del nombre de Wanda y Pietro Maximoff como superhéroes por esta razón.





Ahora que la franquicia tiene a los personajes de vuelta, hablar de poder cósmico es definitivamente una elección por parte de los involucrados y no un accidente. Hace poco se confirmó que la película de Los Cuatro Fantásticos estará dirigida por Jon Watts (Spider-Man: De Regreso a Casa - 92%, Spider-Man: Lejos de Casa - 82%) y presentó su logo oficial, como parte de los anuncios en el Día del Inversionista de Disney que se hizo antes de que termine 2020.



La película dirigida por Chloé Zhao es el escenario perfecto para que el Universo Cinematográfico de Marvel nos dé un adelanto de la Primera Familia y del villano Galactus, quien es uno de los más famosos de los cómics de la Casa de las Ideas y uno de los más esperados por los fans que finalmente podrán ver hecho realidad el sueño de tener a estos personajes en una de las nuevas fases de la franquicia liderada por Kevin Feige. Después de estos nuevos detalles solo nos faltarían los mutantes, que también debutarán en los próximos años aunque quizás les tome algo más de tiempo aparecer en la pantalla.

