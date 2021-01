Sin Game of Thrones HBO pierde a la mitad de su audiencia

Para HBO, la exitosa serie Game of Thrones - 59% era como el jugador más valioso de un equipo, la pieza más importante que podía llevarlo a disputar títulos. Por ocho temporadas, la producción que contó con David Benioff y D.B. Weiss como showrunners, escritores y directores, llevó a esta cadena de televisión pagada a la cima: una gran cantidad de premios, cifras extraordinarias de rating, una enorme popularidad e incluso el honor de ser considerada por muchos como la mejor serie de drama que ha llegado a la televisión, aunque la última temporada haya ocasionado que muchos cambien de opinión.



La temporada final de esta serie se transmitió entre abril y mayo de 2019 después de la pausa más larga entre una tanda de episodios y otra, así que la expectativa por ver lo que ocurría en el desenlace junto con el tiempo de espera le dio a Game of Thrones el rating más alto gracias a su promedio de 17.4 millones de espectadores de acuerdo con HBO (vía CNBC). La cantidad de espectadores que vieron la temporada siete, estrenada dos años antes de la última, llegó a los 16.9 millones. Cada año, Game of Thrones vio crecer su audiencia, lo que es sin duda una rareza para los programas de televisión que normalmente pierden audiencia en el transcurso de sus carreras y más en una época en la que el streaming manda.



Un nuevo reporte de Variety nos recuerda lo valiosa que era esta producción para HBO. En dicho artículo, se mencionan a los “ganadores” y “perdedores” de la televisión en cuestión de ratings en 2020. Allí se menciona justamente a HBO como uno de los grandes perdedores en esta época de transición de servicios premium, es decir por suscripción, hacia el streaming donde compañías como Netflix y Disney acumulan, en el caso de la primera varios cientos de millones de suscriptores, y en el de la segunda ya está cerca de sus primeros cien millones.





La serie también tuvo el “honor” de ser uno de los programas de televisión más pirateados de la historia, algo que HBO ha trabajado arduamente para evitar en los últimos años, aunque no logró impedir que algunos episodios se filtraran en Internet. Las audiencias aún están mirando el contenido de esta cadena televisiva, pero no de la misma forma en que lo hacían cuando se transmitían los episodios de Game of Thrones.



El reporte señala que HBO perdió más de la mitad de su audiencia, conformada por personas de 18 a 49 años de edad, en 2020. La significativa caída de espectadores se atribuye, por supuesto, a la serie basada en los libros de George R.R. Martin y hasta ahora no ha podido encontrar un reemplazo. Producciones como [entity_embed style="link-tomatometro" id_enHis Dark Materials - 90% atraen al público pero están lejos de representar a la cadena lo que Game of Thrones fue, y es que ese fenómeno rara vez se repite.





Actualmente se encuentran trabajando en el spin-off House of the Dragon, que con suerte le regresará todas las buenas cosas a HBO, gracias a que contará una parte importante del mundo de fantasía creado por Martin y estará basado en Fire and Blood, otro de sus libros, donde se detalla la historia de Westeros varios cientos de años antes de los hechos de Game of Thrones y se centrará en los miembros de la Casa Targaryen.



Queda por verse si esta nueva adaptación podrá traer de regreso a los millones de espectadores a los que se habían acostumbrado los ejecutivos de HBO durante los últimos años. Una gran parte de los fans quedaron molestos por la ejecución de la temporada ocho de Game of Thrones, la cual provocó una gran decepción entre el público y la crítica, que también le dio una calificación muy baja en comparación con otras temporadas. El recelo que se siente hacia lo nuevo que está preparando podría tener una gran influencia en el desempeño en su rating y a menos de que se demuestre que la cadena de televisión sabe lo que está haciendo, podría incluso hacer que más personas se alejen de ella.

