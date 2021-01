Mera (Amber Heard) podría unirse a la Liga de la Justicia en el futuro y sustituir a Cyborg

Los últimos años han sido muy intensos para Johnny Depp (Minamata, Waiting for the Barbarians - 51%, Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald - 48%), actor que fue el mejor pagado del mundo y que cayó en desgracia tras su fallido matrimonio con Amber Heard (Aquaman - 73%, Liga de la Justicia - 41%, The Stand - 80%). La actriz, por su parte, ha salido ganando del escándalo, pues luego de que Depp perdiera el juicio contra el diario The Sun, se anunció su salida de Animales Fantásticos 3 y comenzaron los rumores de que Amber Heard tendría más tiempo en Aquaman 2, así como un posible spin-off de su personaje, Mera.

Ahora un nuevo rumor dice que la superheroína podría unirse a la próxima entrega de la Liga de la Justicia; aunque la cinta de 2017 fue un completo fracaso en taquilla y fue destrozada por la crítica y los fans, tiene una nueva oportunidad de redimirse con el corte del director Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%) que está en desarrollo y que se estrenará en HBO Max este 2021.

Otra razón por la que Amber Heard sería la nueva integrante de la Liga de la Justicia es que Ray Fisher, encargado de interpretar a Cyborg, declaró recientemente que no volverá a trabajar en ninguna película donde esté involucrado Walter Hamada, presidente de DC Films, con quien ya había tenido problemas anteriormente debido a la investigación en torno a Joss Whedon (Avengers: Era de Ultrón - 75%, Mucho Ruido y Pocas Nueces - 84%, Los Vengadores - 92%), director que sustituyó a Snyder en 2017 y terminó Liga de la Justicia.

El rumor proviene de Daniel Richtman, conocido insider que ha revelado información real del mundo del entretenimiento en el pasado. De acuerdo con con él, el futuro de Mera en el DC Extended Universe depende de cómo termine el próximo juicio que debe enfrentar la actriz contra su ex-esposo Johnny Depp, que la demandó en 2019 por US$50 millones y la acusó de haber sido la verdadera violenta y abusadora de la relación.

Sin embargo, algunos consideran que el próximo juicio también está perdido para Depp, pues durante su juicio contra The Sun hizo declaraciones que no le favorecieron en lo absoluto, como su apología de las drogas y su confesión de que no recordaba nada de lo que hacía al estar drogado y alcoholizado, y Amber Heard lo acusó de haberla agredido en ese estado en varias ocasiones.

Según un rumor de Geeokosity compartido hace unos meses, no tendremos que esperar demasiado antes de volver a ver a la Liga de la Justicia en la pantalla grande, pues aparecerá en Flashpoint, la cinta protagonizada por Ezra Miller, donde también veríamos a Mera como miembro del equipo de superhéroes.

Mientras este rumor se confirma o se refuta, vale la pena recordar que Heard estará en Zack Snyder's Justice League, en escenas que fueron eliminadas de la versión que llegó a los cines y en una nueva escena de la que no sabemos nada. Cuando terminó de grabar esto fue lo que declaró a Comic Book:

Estoy muy emocionada por eso. Acabamos de terminar las nuevas grabaciones y amo a los nerds. Amo a los nerds, maldita sea, perdona mi lenguaje. Estoy muy emocionada por la cantidad de amor de los fanáticos y la cantidad de aprecio que Aquaman ha adquirido y que ha generado tanta emoción para Aquaman y Mera, lo que significa que volveremos. Estoy tan emocionada de grabar eso.

