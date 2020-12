John Barrowman dice que el próximo Doctor Who podría ser gay

¡Excelentes noticias fans de Doctor Who - 97% John Barrowman, intérprete del Capitán Jack Harkness está listo para regresar a la famosa serie británica tras una ausencia de una década. Sin duda este anuncio es lo suficiente emocionante por sí solo, pero el actor no quería desaprovechar este momento para hablar de un tema muy importante: la representación LGBTQ+ en el show.

Precisamente el personaje de Barrowman fue el primero en presentar una sexualidad distinta en Doctor Who. El Capitán Harkness, un viajero del espacio procedente del siglo 51, era definido como pansexual, dado que sentía atracción por hombres, mujeres y otras especies alienígenas. Durante una entrevista con The Telegraph, el actor aseguró que el show está listo para que en el futuro el protagonista pertenezca a la comunidad LGBTQ+ (vía Gay Times):

Por supuesto que el Doctor podría ser gay. El Doctor puede ser bisexual, el Doctor puede ser fluido, lo que sea, no importa. El Doctor es un extraterrestre que puede probar cualquier cosa. Y ahí es donde está la audiencia en este momento.

Cabe resaltar que el personaje de Harkness se volvió muy popular en Reino Unido, provocando que tuviera su propio spin-off de Doctor Who titulado Torchwood. En este show, el Capitán aparece como líder de una organización secreta dedicada a proteger a Gran Bretaña de amenazas extraterrestres. Russell T. Davies , creador de ambas series, habló con BBC sobre la importancia de generar representación de sexualidad fluida en la televisión:

Veo mucha ciencia ficción en televisión, y es un mundo principalmente asexuado. Con la mayoría del material viniendo de Estados Unidos, creo que los personajes homosexuales y bisexuales no están representados. La ciencia ficción es un mundo demasiado 'macho', demasiado guiado por la testosterona, escrito en su inmensa mayoría por hombres heterosexuales. Creo que Torchwood posiblemente tiene el primer héroe masculino bisexual de la televisión, además de una sexualidad bastante fluida por parte de los demás personajes. Somos un faro en la oscuridad.

Sin duda Harkness marcó la historia de la televisión al representar a la comunidad LGBTQ+ en un programa tan popular como Doctor Who. Durante la misma entrevista con The Telegraph, Barrowman reveló que en todas las encuestas relativas al show su personaje es uno de los favoritos del público, por lo que no dudó ni un instante cuando el escritor Chris Chibnall le dijo quera necesario que regresara a la serie:

No sé el razonamiento, pero sí sé que en todas las encuestas que hacen para Doctor Who, Jack siempre está entre los tres primeros de los cuatro personajes más icónicos. Estaba saliendo del Old Vic cuando Chris Chibnall [el escritor y productor] llamó y dijo 'Necesitamos a Jack de vuelta'. Tengo que agarrarme de un poste para mantener la calma. No dijo por qué. Simplemente dijo: '¡Va a ser épico e icónico!’.

Si eres fan del Capitán Harkness, no olvides que la BBC está por estrenar el ya tradicional especial navideño, este año titulado Doctor Who: Revolution of the Daleks. De acuerdo con la actriz principal, Jodie Whittaker, después de este episodio vienen cambios significativos en el elenco de la famosa serie. ¡Definitivamente no te lo puedes perder!

