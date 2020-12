Mark Hamill agradece a Jon Favreau y Dave Filoni por salvar Star Wars y los fans siguen su ejemplo

En las últimas semanas quedó claro que Jon Favreau logró lo que ni J.J. Abrams ni (mucho menos) Rian Johnson pudieron lograr, unir al fandom de Star Wars para celebrar una producción original de Disney. Sin embargo, él no estuvo solo en la tarea titánica que fue crear The Mandalorian - 91%, además de tener a varios directores talentosos, contó con el apoyo de Dave Filoni, una de las grandes mentes de Lucasfilm incluso antes de la compra de Disney, pues fue el encargado de dirigir la serie Star Wars: The Clone Wars.

El último capítulo de la segunda temporada de The Mandalorian fue la muestra perfecta de los sentimientos que puede despertar la serie de Disney Plus; los fanáticos gritaron extasiados e incluso algunos se emocionaron hasta las lágrimas al ver una versión rejuvenecida de Mark Hamill interpretando a Luke Skywalker. Tras la decepción que fue para muchos ver al Jedi convertido en un ermitaño desilusionado en Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, no podían más que sentir una gran alegría al verlo una vez más reivindicado.

Hamill, quien ya había publicado una reacción bastante escueta en su Twitter ahora utilizó la red social para agradecer directamente a las mentes maestras detrás de The Mandalorian, los responsables de salvar Star Wars después de la divisiva trilogía de secuelas que terminó en 2019 con Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%:

A veces, los mejores regalos son los más inesperados y algo que nunca te diste cuenta de que querías hasta que te lo dieron. #ThankYouJonAndDave

Sometimes the greatest gifts are the most unexpected and something you never realized you wanted until it was given.#ThankYouJonAndDave 🙏 pic.twitter.com/4nNjSvbvIN — Mark Hamill (@HamillHimself) December 30, 2020

Al escribir el hashtag #ThankYouJonAndDave, dio alas a los emocionados fans para agradecer por lo que hicieron Favreau y Filoni con The Mandalorian. Las reacciones no se hicieron esperar, “gracias Jon y Dave”, por haber unido a los fanáticos nuevamente de una forma que muchos no creyeron volver a ver.

#ThankYouJonAndDave por el momento más conmovedor que he visto en la pantalla desde el final de E.T.

#ThankYouJonAndDave for the most touching moment I've seen on the screen since the ending of E.T. pic.twitter.com/WR5I35mJbs — Jesse P. Pollack (@jpollackauthor) December 31, 2020

¡Gracias por dar vida a estos increíbles personajes!

thank you for bringing these amazing characters to life!#ThankYouJonAndDave pic.twitter.com/dJqmkrVzjw — Mel (@lorelaisrory) December 30, 2020

#ThankYouJonAndDave ¡Por esta increíble serie! Gracias (y a todos los que trabajaron en ella) por darle vida a mi personaje animado favorito de Star Wars, Ashoka. No puedo esperar a ver lo que ha planeado para el futuro.

#ThankYouJonAndDave For this amazing series! Thank you ( and all who worked on her) for bringing my favorite animated Star Wars character, Ashoka, to life❤️

Can’t wait to see what you have planned for the future👏 pic.twitter.com/Hg5yCE6Fpd — ❄️GamingFlower❄️ (@GamingFlower2) December 30, 2020

#ThankYouJonAndDave por traer de vuelta mi personaje favorito. ¡Lo extrañé mucho!

#ThankYouJonAndDave for bringing back my comfort character! I’ve missed him sm! pic.twitter.com/VmtcUOEVbo — alexis ♡ misses peter parker (@lexskywlker) December 30, 2020

#ThankYouJonAndDave por The Mandalorian y Grogu. AHORA ... ¡por favor traigan de vuelta al hijo de Mando!

No hacen falta palabras. #ThankYouJonAndDave

¡#ThankYouJonAndDave por traer a mis dos badasses favoritas a The Mandalorian! ¡Bo-Katan y Ahsoka!

#ThankYouJonAndDave for bringing my two favorite badasses to The Mandalorian! Bo-Katan and Ahsoka FTW! pic.twitter.com/o19a60kG8H — Montatora501🔞 (@Montatora_501) December 30, 2020

Gracias chicos por darme la emoción y los sentimientos que tuve cuando era niño viendo películas de Star Wars por primera vez en los años 80. #ThankYouJonAndDave

Thank you guys for giving me the thrills and feels that I had when I was a child watching Star Wars movies for the first time back in the '80s. #ThankYouJonAndDave pic.twitter.com/lRBCLTL5Tt — Eshelle Butler (@eshelle4) December 30, 2020

La tercera temporada de The Mandalorian ya fue confirmada, y aunque por ahora no hay ningún detalle sobre cuándo llegará a Disney Plus ni cuándo comenzará su producción, los fans pueden dormir tranquilos ya que hay 11 series y películas de Star Wars en desarrollo; en diciembre de 2021 tendremos The Book of Boba Fett, un spin-off dedicado al legendario cazarrecompensas.



