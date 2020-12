Ray Fisher arremete contra presidente de películas de DC, dice que no trabajará más con él

El drama alrededor de Liga de la Justicia - 41% no termina. Más allá de lo turbulento de la producción y el eventual lanzamiento de la versión original de entity_embed style="default" id_entity="528"][Director] Zack Snyder[/entity_embed], el actor Ray Fisher, a mediados de año, comenzó a hablar sobre las pésimas condiciones con las que se le trató cuando Joss Whedon tomó el proyecto. Las cosas parecían haber llegado a una solución apenas hace unas semanas tras una investigación, pero ahora el presidente de DC Films ha sido arrastrado al asunto.

No te pierdas: Ray Fisher declara que Joss Whedon quiso reparar su ego con Liga de la Justicia tras fracaso de Avengers 2

A través de Twitter, el actor Ray Fisher, que interpretó a Cyborg en la película de 2017, arremetió contra Walter Hamada, el ejecutivo a cargo de todas las producciones de esa firma de cómics. Aunque no entró en detalles, parece que el intérprete no está conforme con que él no haya recibido sanciones por lo que, en su momento, llamó comportamiento inapropiado por parte de Joss Whedon y el guionista y productor Geoff Johns, otro de los pilares de esta franquicia. Esto fue lo que dijo:

Walter Hamada is the most dangerous kind of enabler.



His lies, and WB PR’s failed Sept 4th hit-piece, sought to undermine the very real issues of the Justice League investigation.



I will not participate in any production associated with him.



A>Ehttps://t.co/07OJ74PJra