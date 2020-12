Zack Snyder asegura que DC es mucho más popular que Marvel

Tanto DC como Marvel han tenido caminos diferentes en su carrera como franquicias de entretenimiento, mas ambos han conseguido éxito en diferentes aspectos. DC se ha mantenido al margen con la continua publicación de sus cómics siendo Batman y Joker sus personajes más populares, asimismo las series de televisión animadas y en live action mantienen a una red de fans que consumen sus producciones.

Marvel, por su parte, ha crecido en la pantalla grande desde el estreno de Iron Man - El Hombre de Hierro - 93% hace doce años dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Robert Downey Jr.; ya que desde entonces generó todo un universo cinematográfico logrando conectar sus películas y sus personajes. DC Films también tiene su lugar en el cine con grandes producciones como las cintas de Batman entre la década de 1980 y 1990, sin hacer a un lado las películas de Christopher Nolan Batman Inicia - 84%, Batman: El Caballero de La Noche - 94% y El Caballero de la Noche Asciende - 87%.

Zack Snyder, quien se encargó de El Hombre de Acero - 55%, Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y Liga de la Justicia - 41%, es el mismo que asegura que DC tiene más popularidad que Marvel. Si bien es cierto que Marvel se ha convertido en una franquicia que vende millones, todo se debe a la conexión entre sus historias, y según palabras de Snyder DC llega más lejos por todo lo que ha ido abarcando con el paso del tiempo sin necesidad de seguir una sola línea. De acuerdo a Epic Stream, estas fueron las palabras del director:

Bueno, francamente, me encanta que hayan decidido abrazar su personalidad. Creo que siempre hubo este tipo de críticas […]. ¿Sabes, tratarías de ser como Marvel? ¿Tratarías de hacer lo tuyo? Como, ¿qué vas a hacer? Incluso cuando estaba haciendo El Hombre de Acero, Batman vs Superman y Liga de la Justicia, había películas animadas de DC que no tenían nada que ver con lo que estábamos haciendo, y había programas de televisión de DC que tampoco tenían que ver con lo que estábamos haciendo. No había forma de unirlos.

En palabras de Zack Snyder, el trabajo de Marvel funciona así porque desde hace tiempo se ha ido armando el camino para que todas las historias fueran en la misma dirección. Cosa que no podría pasar con todo el contenido con el que cuenta DC en cine, televisión y animaciones, porque cada uno había sido tan exitoso que sería difícil pretender que no existen para hacer todo un canon haciendo a un lado la posibilidad de diversidad creativa. Si bien es cierto que ellos también han intentado conectar sus películas más recientes, éstas funcionan mejor de manera independiente como pasó con Guasón - 91%, formula que se busca repetir con The Batman .

Por ahora, Marvel sigue con su estrategia de historias de superhéroes conectadas ahora en las series que llegaran a Disney Plus, mientras DC irá de la mano con HBO Max con el estreno de sus películas como Mujer Maravilla 1984 - 90% y en un futuro posibles series spin-off de las mismas películas.

