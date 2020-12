The Batman: Relación de Matt Reeves y Robert Pattinson empeoró tras la pandemia de Covid-19

Durante la DC FanDome en agosto, el primer tráiler de The Batman llenó de emoción a los fanáticos, los cuales habían estado esperando un adelanto en forma desde hace mucho. Para mala suerte de todos, la pandemia de Covid-19 apareció cuando la cinta se encontraba en pleno rodaje en Reino Unido, así que lo que vimos fue de lo poco que ya estaba filmado y quedaba un largo camino por recorrer. Aunque la producción se reanudó hace unos meses, parece que los problemas no han parado desde entonces, así lo indica un nuevo reporte.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Tras la pandemia de Covid-19, las cosas no pueden volver a ser las mismas en lo que se refiere a producciones cinematográficas, las medidas sanitarias son muy estrictas y si no se siguen al pie de la letra pueden causar contagios y la furia de Tom Cruise. Según un informante de The Sun, el director Matt Reeves (El Planeta de los Simios: La Guerra - 93%, Déjame Entrar (2010) - 88%, Cloverfield: Monstruo - 77%) se volvió paranoico sobre el Covid-19 y eso ha vuelto más tensas las cosas en el set, más de lo que ya eran.

Su paranoia no es del todo infundada, en septiembre se dijo que Robert Pattinson (Tenet - 83%, El Faro - 96%, Crepúsculo - 48%) se había contagiado de coronavirus; después se dijo que había sido su doble de riesgo, pero de cualquier manera no fue un buen precedente. Según el informante de The Sun, la paranoia de Reeves ha llegado al punto de dirigir escenas con un abrigo cerrado hasta arriba y unas gafas de ski.

Pero las cosas tampoco han sido fáciles para Robert Pattinson, pues se dice que Reeves lo ha obligado a realizar hasta 50 tomas dentro del pesado traje de Batman, dejándolo a él y a todo el crew bastante cansados:

La filmación ha sido un proceso agotador, especialmente para Robert, ya que Matt es un perfeccionista. Insistirá en hacer escenas una y otra vez y se obsesionará en los pequeños detalles. A veces es como si no supiera cuándo detenerse.

También lee: Joe Manganiello dice que la película de Batman de Ben Affleck era oscura y con influencia de Frank Miller

De acuerdo con la fuente, ninguno de los blockbusters que ha realizado antes Matt Reeves se compara con éste, pues Batman es uno de los superhéroes más populares de todos los tiempos (si no es que el más popular) y Warner Bros. tiene muy altas expectativas, por lo que siente una gran presión por no decepcionar a los fans.



Como Robert Pattinson terminó harto de las grandes franquicias tras la saga Crepúsculo, es posible que vuelva a terminar hastiado luego de The Batman, lo que quizá pondría en riesgo el futuro de la saga que se había planteado.





Esta no es la primera vez que los rumores de una mala relación entre Pattinson y Reeves aparecen; en octubre el YouTuber Doomcock compartió rumores similares, pero incluso dijo que el director no quiere volver a trabajar con el actor nunca más. Si bien Doomcock no goza de muy buena reputación, lo dicho por él coincide con la más reciente información proporcionada a The Sun por informantes.

No te vayas sin leer: The Batman: Kevin Conroy habla sobre su frase “yo soy la venganza”, robada por Robert Pattinson





A pesar de estos rumores, los fans esperan con ansias la película. Crucemos los dedos para que Pattinson y Reeves arreglen sus diferencias y, si la cinta tiene éxito, continúen trabajando juntos en la trilogía de The Batman de la que mucho se ha comentado, y por la cual se canceló el proyecto de una película en solitaria del Batman de Ben Affleck.