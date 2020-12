Patty Jenkins quiere dirigir películas de Spider-Man, Superman y Black Widow

En 2003 la directora estadounidense Patty Jenkins sorprendía al mundo con Monster: Asesina en Serie - 82%, película por la que Charlize Theron ganaría el Óscar a Mejor Actriz. Casi 10 años después estuvo a punto de dirigir Thor: Un mundo Oscuro - 66%, pero la cineasta tuvo “diferencias creativas” con Marvel y se alejó del cine de superhéroes hasta que unos años más tarde estuvo al frente de Mujer Maravilla - 92%.

Su largometraje debut fue Monster: Asesina en Serie, y su segundo filme Mujer Maravilla, pero fue tan bien recibido por la crítica y el público que Warner Bros. se aseguró de tenerla al frente de la secuela, Mujer Maravilla 1984 - 90%, que vio la luz apenas hace unos días en HBO Max y tuvo su estreno en cines hace un par de semanas en varios países del mundo.

A pesar de que Mujer Maravilla 1984 ha dividido opiniones, la mayoría está de acuerdo en que Jenkins tiene un gran potencial y una visión de los superhéroes muy tradicional pero no por eso menos apasionante. Hace unos días, durante la Watch Party de la nueva cinta de DC Comics, un usuario de Twitter preguntó a la directora: “Si tuvieras la oportunidad de dirigir otra película de superhéroes, ¡¿cuál elegirías?!”, y esto fue lo que recibió como respuesta (vía Comic Book):

Thank you for the question. Probably Superman, Spiderman or Black Widow! So much potential with all of them, always. https://t.co/zDtxgZuwM9