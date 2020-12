Critican Soul por hacer de la Madre Teresa una mentora de almas

Este 25 de diciembre Soul - 97% llegó a Disney Plus y logró conquistar el corazón del público y de los críticos por su ya garantizada calidad técnica, así como por la conmovedora historia que aborda temas como el sentido de la vida y los sueños. Sin embargo, no pudo estar libre de controversia, ya que colocó como mentores de las almas a varios personajes históricos controvertidos.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Uno de estos personajes fue Mahatma Gandhi, quien para poner a prueba su voto de castidad dormía con niñas, algo que en la actualidad sería considerado inaceptable. Pero la mentora de Soul más polémica es la Madre Teresa de Calcuta, que aparece como una de las muchas mentoras de 22 junto a Abraham Lincoln, Carl Jung, Copernico y María Antonieta.

Agnes Gonxha Bojaxhiu, quien se cambiaría el nombre por Teresa en honor a Santa Teresita, fue una monja católica de origen albanés, naturalizada india. En la década de 1970 se había convertido en un símbolo de amor y compasión, ya que fue fundadora de la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, que se dedicaba a dar atención a los pobres y enfermos sin hogar. En 1979 obtuvo el Premio Nobel de la Paz, y el Bharat Ratna (el más alto galardón civil de la India) en 1980.

Gran parte de su popularidad se debió al documental y libro Something Beautiful for God, de Malcolm Muggeridge. Tras su muerte fue beatificada por el papa Juan Pablo II y fue canonizada en septiembre de 2016, por atribuírsele la cura de un enfermo en estado terminal. No obstante, la Madre Teresa ha recibido críticas muy fuertes por su pésima atención a los enfermos y por sus posturas conservadoras sobre la religión.

También lee: Soul | Top de críticas, reseñas y calificaciones

El periodista angloestadounidense Christopher Hitchens, uno de sus detractores más famosos y uno de los autores más conocidos del Nuevo Ateísmo, señaló varios de los problemas en torno a Teresa de Calcuta, e incluso apareció en un documental titulado Hell's Angel (Ángel del Infierno) (1994), donde evidenciaban la cara más oscura de la monja, que no daba alivio al sufrimiento de los enfermos, pues pensaba que ello los acercaba más a Jesucristo, y cuando víctimas de un accidente de una planta química en Bhopal (India) acudieron a ella y solo les dijo que debían perdonar. También hay que recordar sus posturas anti-aborto y anti-anticonceptivos.

Otros usuarios de habla hispana han conocido ese lado oscuro de la Madre Teresa por el podcast Leyendas Legendarias, y no estuvieron muy felices al encontrarse con el personaje fungiendo como mentor de las almas que llegarán al mundo.

I think they made a mistake letting Mother Teresa being a mentor considering she’d teach souls to be racist and involving colonization ideals

Watching Soul on @disneyplus and it was doing great, right up until it listed Mother Teresa as a "mentor".

She was a religious zealot, through and through. Blind to suffering because she considered it god's will.

Her myth is vile.https://t.co/IzlsQpKJtI