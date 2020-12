Zack Snyder's Justice League es declarada canon por los fans y piden que se restaure el SnyderVerse

Desde el estreno de Liga de la Justicia - 41% en noviembre de 2017 hasta principios de 2020 los fans de Zack Snyder le demostraton una gran fidelidad con la campaña #ReleaseTheSnyderCut, que terminó provocando que Warner Bros. aprobara el corte del director de la película y ahora llegará a HBO Max en 2021. Nuevamente los fans del cineasta han expresado su fidelidad y su amor por el universo cinematográfico que estableció Snyder con El hombre de acero y Batman vs Superman, con un hashtag, #RestoreTheSnyderverse.

Ayer los fanáticos volvieron tendencia a Zack Snyder's Justice League también porque la declararon canon, algo que por el momento no ha hecho Warner Bros., ya que, hasta donde sabemos, la versión estrenada en cines de Liga de la Justicia es la versión canónica que precedió a Aquaman y Shazam. No obstante, Patty Jenkins dijo recientemente que ni ella ni los otros directores de DC Comics consideran canónica a Liga de la Justicia, así que los fans todavía tienen esperanzas de que el universo de Snyder sea restaurado

Por otro lado, ayer fue un día de grandes revelaciones para los seguidores de DC Comics, ya que el presidente de DC Films, Walter Hamada, dijo que Zack Snyder no estaba contemplado en los planes futuros del DCEU, y según The New York Times los ejecutivos ven a Zack Snyder’s Justice League como un callejón sin salida, que no lleva a ninguna parte. Esto, por supuesto, no tiene sentido para los fans, pues el director tenía un plan para varias entregas después de Liga de la Justicia.

Como respuesta a lo publicado en The New York Times, surgió el hashtag #RestoreTheSnyderVerse, que busca llamar la atención de los ejecutivos sobre el interés que hay en torno a la franquicia de Snyder. Ahora mismo no hay suficientes pruebas de que el Snyderverse continuará de alguna manera, pero los rumores abundan y dicen que dependerá del éxito que tenga en HBO Max. Si los fans lograron algo que parecía imposible, convencer a un estudio de invertir dinero en rescatar un proyecto por el que perdieron cientos de millones en 2017, no parece una locura imaginar que más proyectos lleguen a HBO Max en el futuro tras el estreno de Zack Snyder’s Justice League.

'Callejón sin salida'. Hasta que no explote Internet por completo, no creo que la gente entienda lo grande que puede ser esta película o tal vez no quieran que sea, a mí no me molestaría ese artículo, lo usaría como motivación para hacer que la #ZackSnydersJusticeLeague sea aún más ruidosa en marzo.

