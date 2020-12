Robert Rodríguez compara a Pedro Pascal con Harrison Ford

El 2020 fue desastroso por muchas razones y para la mayoría de las personas, pero para unos pocos, fue incluso próspero. Una de esas contadas personas es el actor Pedro Pascal. El intérprete es uno de los más celebrados del año y pocos de sus colaboradores no temen explicar qué lo hace tan bueno. Ahora el director Robert Rodriguez, que acaba de estrenar una película con él, explica por qué le recuerda al legendario Harrison Ford.

En entrevista con Den of Geek, el director Robert Rodríguez explicó que Pedro Pascal le recuerda a Harrison Ford. Si bien el actor chileno, estrella de The Mandalorian - 91%, tuvo su catapulta en el streaming, para el realizador, con quien trabajó en We Can Be Heroes - 65%, tiene cierta cualidad que le recuerda a la estrella de cine que definió toda una década. Esto fue lo que dijo sobre el latino que ahora la está rompiendo en Hollywood:

Me recuerda a Harrison Ford de cierta forma. Es como un tipo de hombre para todo. Puede ser divertido, puede ser muy intenso, puede ser muy heroico, pero en We Can Be Heroes tiene que ser un papá serio en el que todo se trata sobre él y su hija. Hizo ese papel muy bien y luego también fue capaz de convertirse en este superhéroe. Puede ser muy humano y cálido. En The Mandalorian hace una cosa similar. Tiene un rango muy amplio.

Ford es un icono como estrella de acción. El actor se volvió famoso no sólo por su papel en Star Wars como Han Solo, sino más tarde se hizo de un papel en la historia del Hollywood como el intrépido Indiana Jones. Es quizá uno de los pocos actores que recuerdan al cine clásico y que, afortunadamente, sigue trabajando. ¿Será Pascal merecedor de un legado parecido?

El 2020 sin duda fue un gran año para él. Si bien el público ya lo ubicaba como el agente Peña en las primeras tres temporadas de Narcos - 78% y más tarde lo vio, en una de sus muertes más violentas, como Oberyn Martell en Game of Thrones - 59%, no cabe duda de que la mejor decisión de su carrera fue sumarse a la primera serie de Star Wars en live action. El éxito no se hizo esperar incluso pese a que su rostro no aparece más que en un par de escenas en la totalidad de las dos temporadas.

Este mes igualmente ha estado presente en la discusión por su papel como Maxwell Lord en Mujer Maravilla 1984 - 90%, el principal antagonista de la segunda aventura en solitario de la princesa amazona. Aunque el público está dividido sobre esta entrega, la atención que el actor ha recibido no es poca. A un par de semanas, aparece en todavía otra entrega de superhéroes y acción, la cinta a la que se refiere Rodríguez.

We Can Be Heroes ya está en Netflix, al igual que pueden verlo en The Mandalorian, serie que fue renovada para una tercera entrega en Disney Plus. De momento, no tiene otros grandes proyectos anunciados, pero dado lo bien que todos hablan de él y su trabajo, sólo cabe esperar para descubrir qué es lo que sigue en la prometedora carrera de este actor.

