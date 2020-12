Presidente de DC Films rechaza posibles secuelas de Zack Snyder's Justice League

Desde que la campaña #ReleaseTheSnyderCut alcanzó su cometido y ahora los fans esperan impacientes a que Zack Snyder's Justice League llegue a HBO Max presumiblemente el próximo marzo, mucho se ha estado especulando sobre el futuro de este proyecto. A pesar de los rumores de posibles spin-offs y secuelas, el presidente de DC Films rechaza la idea y asegura que Zack Snyder no forma parte del futuro de la compañía que representa. Te damos más detalles a continuación.

Durante un encuentro con The New York Times, Walter Hamada, presidente de DC Films, habló sobre lo que formará parte del futuro del estudio y lo que no. Como era de esperarse, el ejecutivo puntualizó en todos los rumores en torno al Snyder Cut. Para despejar cualquier duda, rechazó completamente que el corte de Liga de la Justicia - 41% de Zack Snyder traerá consigo algún spin-off o secuela (vía CBR.com):

Al menos por ahora, el Sr. Snyder no es parte del nuevo plan de DC Films, y los ejecutivos del estudio describen su proyecto HBO Max como un callejón sin salida narrativo, una calle que conduce a en ninguna parte.

Definitivamente esta declaración debe ser un duro golpe para los fans que todavía tienen esperanza de ver realizada la visión del DCEU del director de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27%. Como es de conocimiento de público, años atrás Zack Snyder se vio obligado a abandonar Justice League y el proyecto pasó a manos de Joss Whedon. El resultado fue una película inundada de críticas y un fracaso comercial para Warner Bros., sobre todo tomando en cuenta los millones invertidos en reshoots.

Basándose en las declaraciones del presidente de DC Films, el “callejón sin salida narrativo” de Snyder llegará a su fin con su corte de Justice League que debutará el próximo año en HBO Max, así como casi todo lo que conocimos del DCEU. Tal como lo que Marvel Studios está por hacer con el multiverso en WandaVision, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Spider-Man 3, Hamada aseguró que su compañía está lista para presentar al público la primera versión del DC Multiverse:

No creo que nadie más haya intentado esto... Pero el público es lo suficientemente sofisticado como para entenderlo. Si hacemos buenas películas, lo aceptarán.

De ahora en adelante los universos cinematográficos de DC se ramificarán en dos realidades: por un lado Wonder Woman (Gal Gadot) y Aquaman (Jason Momoa) formarán parte de la Tierra 1, mientras los nuevos personajes, incluyendo al Batman de Robert Pattinson, serán parte de la Tierra 2. Amabas narrativas se unirán gracias a The Flash (Ezra Miller), quien traerá de vuelta al Caballero Oscuro de Ben Affleck.

Sin duda resulta reconfortante que Gadot y Momoa continúen rindiendo excelentes interpretaciones como miembros de los renovados Mundos de DC, pero los signos de interrogación continúan sobre la permanencia de Affleck, Henry Cavill y Ray Fisher. Tal como mencionamos previamente, el Batman del DCEU de antaño regresará para Flashpoint, pero además de esta participación, los informes actuales parecen estar indicando que nos despediremos de aquella visión de Snyder el próximo año con su corte de Justice League.

El futuro de esta gran franquicia de superhéroes luce bastante prometedor, y el hecho de que podremos seguir disfrutando de los antiguos personajes y de los nuevos superhéroes, parece la estrategia perfecta para que DC Films haga las paces con los fans y mantenga al público contento por un buen tiempo.

