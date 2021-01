Ejecutivos de DC califican a Liga de la Justicia de Snyder, como un callejón sin salida

Fue en el año 2017 cuando Liga de la Justicia - 41% llegó a las salas de cine para dar a los fans de DC Comics uno de los encuentros de superhéroes más esperados hasta ese entonces. Sin embargo, luego de que el director Zack Snyder, quien ya había rodado gran parte de la película, tuviera que abandonar el proyecto por una tragedia familiar, el cineasta que tomó la batuta fue Joss Whedon. El proyecto logró terminarse, pero lo que pocos hubieran imaginado sucedió.

Gran parte del público no se sintió satisfecho con el resultado final de la cinta, y debido a que Whedon se tomó la libertad de volver a filmar algunas escenas, los seguidores culparon al director por el fracaso de ésta. En ese momento inició un particular movimiento llamado “Release the Snyder Cut” con el objetivo de hacer a un lado la cinta ya estrenada y mostrar la versión de Snyder, titulada tentativamente como Zack Snyder's Justice League, misma que prometía ser más oscura.

Hasta hoy, dicho movimiento sigue presente e incluso algunos de los protagonistas de Liga de la Justicia como Gal Gadot, Ben Affleck o Jason Momoa han apoyado a la campaña. El también director de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% tomó la decisión de escuchar las peticiones y prometió estrenar su corte original, terminando de filmar lo que faltaba cuando tuvo que salirse, además de la posibilidad de lanzar dos secuelas más a través de HBO Max, como lo hizo recientemente Mujer Maravilla 1984 - 90%.

A pesar de la decisión de Snyder y el apoyo de los actores, quienes no le ven un futuro positivo a todo esto son los mismos ejecutivos de DC Studio. Según la información de The New York Times, Walter Hamada , quien es el director de DC Films, aseguró que por el momento no se está considerando a Zack para el futuro del Universo Cinematográfico de DC; incluso comentó que han sido los mismos ejecutivos de DC Studio quienes consideran el Snyder Cut como un callejón sin salida para contar las historias ya planteadas.

Sin duda, la franquicia que ha generado DC a lo largo de los años es muy importante en el mundo del entretenimiento, pero los que prometían ser los proyectos más notables no resultaron. Tal fue el caso de Liga de la Justicia, Batman vs Superman: El Origen de la Justicia o incluso Escuadrón Suicida - 25%. A pesar de ello, las cintas que han llegado recientemente a llamar la atención tanto del público como de la crítica son Mujer Maravilla - 92% e incluso ¡Shazam! - 88%.

Quizá el conflicto que se generó con el cambio de director fue que Whedon trabajó primero para Marvel Studios con otro encuentro importante de supehéroes en Los Vengadores - 92% y Avengers: Era de Ultrón - 75%, y los tonos en cada universo son por completo distintos. Al final, quienes tomarán la decisión de aprobar o desaprobar una cinta ya estrenada es el mismo público. Mientras tanto, se espera que el ya famoso Snyder Cut llegue a HBO Max el 2021.

