El MCU podría estrenar nuevo contenido cada semana del 2021

Desafortunadamente el 2021 estuvo lejos de cubrir nuestras expectativas, sobre todo cuando se trata del Universo Cinematográfico de Marvel. La enorme franquicia de superhéroes pasó por su primer año desde 2009 sin estrenar una sola película. Definitivamente los fans extrañaron las producciones de Marvel Studios, pero es momento de prepararse, porque el 2021 estará repleto de sorpresas y prácticamente cada semana del año tendremos nuevo contenido del MCU. ¡Estamos súper ansiosos!

Para empezar, sabemos que lo que más esperan los fans son las películas que formarán parte de la Fase 4 del MCU, así que debes programar en tu calendario los siguientes fines de semana: Black Widow debutará el 7 de mayo, mientras que mientras que Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se lanzará el 9 de julio. Eternals llegará a cines el 5 de noviembre y Spider-Man 3 cerrará el increíble año el 17 de diciembre.

Después de 18 meses de no lanzar ni una sola producción, probablemente cuatro películas no representen la gran cosa para los fans, pero debes tomar en cuenta que en el 2021 también darán inicio las series del MCU que se estrenarán directamente en Disney Plus. La programación comenzará el 8 de enero, con el lanzamiento de Marvel Studios: Legends, una exclusiva mirada al detrás de escenas de los personajes involucrados en la gigante franquicia de superhéroes. De acuerdo con ComicBook, ese mismo día llegarán a la plataforma dos episodios centrados en Wanda Miaximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany).

Todo se volverá más interesante cuando WandaVision debute en Disney Plus el próximo 15 de enero. Según algunos rumores, la serie contará con ocho capítulos, por lo que el final de temporada se emitirá el 5 de marzo. Esto podría dar pie a que el 12 de marzo se estrenen más episodios de Marvel Studios: Legends, antes del esperado lanzamiento de The Falcon and the Winter Soldier el 19 de marzo.

De acuerdo con las especulaciones de Murphy's Multiverse, este patrón de lanzamiento podría repetirse durante todo el 2021, tanto en películas como en las series de Disney Plus. Si éste llegara a ser el caso, el 1 de enero sería el único viernes de todo el año sin ninguna programación nueva del Universo Cinematográfico de Marvel. Por supuesto, esta predicción es válida asumiendo que todos los programas de Marvel Studios tienen ocho episodios y el plan del estudio es estrenar capítulos de Legends entre cada nuevo lanzamiento.

Sin hacer demasiadas especulaciones, lo que es seguro es que tendremos cuatro películas, cinco series en Disney Plus con al menos seis episodios cada una y una semana de capítulos de Marvel Studios: Legends. Tan sólo esto significa que 35 semanas del 2021 tendrán afortunados lanzamientos del MCU. Sin duda, los fans deben prepararse para todo el contenido que viene en camino, sobre todo el que llegará exclusivamente a la plataforma de streaming del ratón.

Informes previos ya revelaban que Marvel Studios planeaba darle prioridad a las series de Disney Plus, y de acuerdo con el propioKevin Feige en declaraciones recientes para Emmy Magazine, el streaming es el futuro para la franquicia:

El streaming es 100% el futuro (…) Una experiencia como WandaVision es algo que no se puede obtener en una película. Vas al cine por cosas que no puedes ver en el streaming y recurres al streaming por cosas que no puedes ver en un cine. Y, por supuesto, todo en un cine se convierte eventualmente en streaming.

Mientras la pandemia de Covid-19 no altere los fabulosos planes que tenemos para el 2021, sólo queda esperar ansiosos los estrenos que el Universo Cinematográfico de Marvel ha estado cocinando desde hace un buen tiempo. No olvides que todo comienza el próximo enero con WandaVision.

