DC Films podría estrenar en cines hasta cuatro películas al año a partir de 2022

Este 2020 ha sido un año muy difícil para todos en cuestiones de salud, tanto física como mental. Asimismo, varias industrias se han visto afectadas por una crisis económica que fue producto de la crisis sanitaria y, hasta la fecha, no han podido recuperarse. El cine fue uno de los sectores más golpeados, pues no solo se detuvieron y pospusieron estrenos, sino que las salas de exhibición permanecieron cerradas una gran temporada y en países con una importante cantidad de cines independientes y familiares, los propietarios han tenido que luchar contra el streaming y el Covid-19 para no cerrar sus negocios.

No te vayas sin leer: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Luego de que hace unas semanas Warner Bros. anunciara que debido a la pandemia que continúa y continuará en 2021 sus cintas tendrán un estreno simultáneo en cines y en HBO Max para que la gente pueda disfrutarlas en un entorno que considere seguro, propietarios de salas y expertos en la industria del entretenimiento se mostraron preocupados por el hecho de que una decisión así pudiera acabar con las salas de exhibición al no permitirles tener la exclusiva, durante unos días, de los grandes estrenos.

Ahora un nuevo informe dado a conocer por The New York Times (vía ComicBook.com) ha revelado que el estudio detrás de películas taquilleras como Mujer Maravilla - 92% y Aquaman - 73% no está peleado con las salas de exhibición y a partir de 2022 buscará lanzar en cines cuatro películas al año de DC Films.

Según esta nueva información, Warner Media está lista para que la máquina vuelva a su capacidad máxima y aunque 2021 no pinta para ser un buen año para los cines, al menos a corto plazo, para 2022 la compañía pondrá todos sus esfuerzos en los estrenos en salas. De esta manera, el estudio podría buscar componer su relación con los propietarios de cines, quienes después del último anuncio de la empresa se mostraron molestos y preocupados, ya que consideraron que era un duro golpe compartir los grandes lanzamientos con el streaming.

Muchos analistas han considerado que el periodo de mayo a junio de 2021 será en el que la normalidad se restaure en gran parte de los cines del mundo. De hecho, en los países que tienen el virus mejor controlado, algunos cines ya han comenzado a reabrir. Sin embargo, en Estados Unidos, uno de los mercados más importantes, las cosas están lejos de resolverse. El despliegue y la gestión de una vacuna por parte del gobierno probablemente ayudará, pero persisten las dudas.

Sin embargo, a pesar de la difícil situación, el productor Walter Hamada habló con The New York Times (vía ComicBook.com) y dejó claro que las películas más caras y ambiciosas de DC están diseñadas para estrenarse en cines y de hecho se está planeando lanzar cuatro al año a partir de 2022. Así es que cintas como The Batman , Shazam 2, Aquaman 2, Flashpoint y muchas más serán las que ayuden a los cines a salir de su crisis.

Te recomendamos: Zack Snyder está feliz porque el DCEU ya no copia a Marvel y porque introducirá el multiverso

Además de lo anterior, WarnerMedia hizo un trato para asegurarse de que las personas con Roku pudieran tener acceso a todos los estrenos de HBO Max. Así es que, sin duda, los que no perderán serán los fans de DC, quienes podrán disfrutar de sus historias favoritas en cine o en casa. Scott Rosenberg, vicepresidente senior de Platform Business de Roku, apuntó en un comunicado que están muy entusiasmados de poder asociarse con HBO Max.

Creemos que todo el entretenimiento se transmitirá y estamos encantados de asociarnos con HBO Max para llevar su increíble biblioteca de marcas de entretenimiento icónicas y su lista de éxitos de taquilla directo a los hogares, con más de 100 millones de personas que han hecho de Roku la plataforma de transmisión de TV número uno en Estados Unidos. Alcanzar acuerdos mutuamente beneficiosos en los que Roku crece junto con nuestros socios es la forma en que brindamos una experiencia de usuario excepcional como un valor increíble para los consumidores y estamos entusiasmados con la oportunidad de profundizar nuestra relación con el equipo de WarnerMedia.

No te vayas sin leer: Margot Robbie dice que no hay planes para una secuela de Aves de Presa