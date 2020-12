Warner podría pagar US$250 millones para que Godzilla vs. Kong se estrene en HBO Max

A principios de mes Warner Bros. lanzó un anuncio que sacudió a Hollywood: todos sus estrenos del próximo año llegarán a cines y HBO Max simultáneamente. Esta medida responde a la situación actual con el Covid-19, y si bien el público celebra tener la oportunidad de disfrutar de grandes blockbusters en la comodidad de su hogar, la noticia no fue recibida de la misma forma por los directores y casas productoras. De acuerdo con un nuevo reporte, el estudio podría llegar a un jugoso acuerdo de US$250 millones con Legendary Pictures, productora detrás de Godzilla vs. Kong.

Según informes previos, Legendary Pictures se enteró de los estrenos simultáneos menos de una hora antes de que Warner Bros. diera a conocer su decisión a los medios. La productora no solamente está detrás de Godzilla vs. Kong, también financió la próxima película de Denis Villeneuve, Dune. De acuerdo con Deadline, Legendary cederá a que la épica batalla de los kajis llegue a HBO Max, siempre y cuando el estudio pague la cantidad de US$250 millones.

La productora llegó a esta valoración cuando Godzilla vs. Kong fue ofrecida a los servicios de streaming meses atrás. Según reporta ScreenRant, Netflix ofreció US$200 millones por la película, pero Warner Bros. intervino para rechazar ese trato. Aparentemente ya estaban maquinando que la cinta llegara a su propio servicio de transmisión, HBO Max.

Por otro lado, el informe asegura que si bien Legendary está dispuesta a ceder Godzilla vs. Kong (con una jugosa cifra de por medio), no planea hacer lo mismo con Dune. El reporte asegura que la productora incluso está considerando una batalla legal para evitar a toda costa que el filme protagonizado por Timothée Chalamet llegue a HBO Max. La esperanza está puesta en que, a finales de la próxima primavera, la vacuna contra el Covid-19 comience a hacer efecto y genere inmunidad colectiva en la población mundial:

Legendary está en una gran pelea que podría resultar en demandas después de que financió el 75% de Dune y Godzilla vs. Kong y fue completamente sorprendida. Los rumores tienen como solución a esa brecha preservar Dune como un estreno tradicional para preservar su potencial de franquicia, dado que su fecha de lanzamiento del 1 de octubre cae mucho después de la fecha estimada de finales de la primavera cuando las vacunas Covid deberían lograr la inmunidad colectiva.

Cabe destacar que de llevarse a cabo el millonario trato entre Warner Bros. y Legendary Pictures, esto no significa que Godzilla vs. Kong estará permanentemente en HBO Max. La película se estrenará simultáneamente en cines y en el servicio de streaming, pero así como cualquier lanzamiento tradicional, solamente permanecerá un mes en la plataforma. A diferencia de lo sucedido con Mulan - 83% en Disney Plus, el filme no tendrá ningún costo adicional para los suscriptores.

Tal como mencionamos previamente, el anuncio de los estrenos simultáneos de Warner Bros. tuvo una reacción violenta en gran parte de la comunidad de Hollywood. Christopher Nolan, quien estrenó sin mucho éxito taquillero Tenet - 83% meses atrás, ha sido uno de los críticos más duros a la decisión del estudio.

WarnerMedia ha recibido comentarios muy negativos por priorizar su nuevo servicio de streaming por encima de los intereses de los directores que confiaron sus películas para 2021. Mientras gran parte del público celebra esta decisión en medio del escenario pandémico actual, el estudio tendrá que desembolsar buenas cantidades de dinero a actores, cineastas y productores. Si bien es poco probable que retroceda en su decisión de lanzamientos simultáneos (al menos no hasta después de la primera mitad del año), se especula que perderá alrededor de US$1 mil millones.

Godzilla vs. Kong se estrenará el 21 de mayo de 2021.

