Novelista de Star Wars asegura que Star Wars: Los Últimos Jedi es una película terrible

Es imposible negar que Disney ha logrado renovarse por completo al lanzar su propio servicio de streaming llamado Disney Plus, aunque en realidad no era algo que pareciera absolutamente necesario para la compañía. Sin embargo, le ha venido bastante bien al incluir sus clásicos, las series de televisión, el Universo Cinematográfico de Marvel, sin dejar de lado su contenido exclusivo como es el caso de The Mandalorian. De hecho, con esta ultima producción se ha ganado a los fans de Star Wars, pues la serie creada por Jon Favreau logró enamorar al público.

Hay que recordar que la ultima trilogía lanzada de este importante universo creado por George Lucas, no tuvo una recepción tan buena por parte del público. De hecho, tres años después del estreno de Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, dirigida por Rian Johnson, sigue generando controversia entre los que la consideran una buena película y los que la describen como lo peor de toda la saga. Pero esto no es un tema que solo atañe a los fans, pues personas involucradas en la en la misma industria han presentado sus quejas.

Tal es el caso de Alan Dean Foster , un novelista que ha dedicado su carrera entera al mundo de la ciencia ficción, lanzando novelas propias, pero también dedicando un lugar especial a adaptaciones de películas como Alien - El Octavo Pasajero - 97%, Star Trek, Terminator, y por supuesto Star Wars. Cabe mencionar que en 2002 publicó La Llegada de la Tormenta, aunque su relación con esta franquicia es de tiempo atrás.

De acuerdo con Comic Book, en una reciente entrevista el autor dejó claro cuál es su opinión con respecto a la ultima trilogía lanzada por Disney.

“El Episodio VIII salió, eso es un hecho. Fui y lo vi, y pensé que era una película terrible. Pensé que era una terrible película de Star Wars y no hay necesidad de explicar por qué, porque los fans ya lo han hecho. Pensé ‘¿Cómo se puede arreglar esto? ¿Cómo podemos arreglar tanto como sea posible el Episodio VIII en un Episodio IX propuesto?’. Entonces escribí un tratamiento parcial para eso, intentando explicar en esa historia muchas de las cosas tontas que sucedieron en el Episodio VIII. Yo lo hice por los fans. Nunca pensé que Disney quisiera hacer algo con eso”.

A pesar de toda la polémica generada, las cintas siguen presentes y una parte del público las disfruta de cualquier manera; aunque Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61% de J.J. Abrams corrió casi con la misma suerte. Sin importar los malos momentos, entre las películas más recientes del universo creado por Lucas Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85% logró sobresalir y reconfortar a más de uno con el resultado final. Mientras tanto, la compañía del ratón seguirá generando ganancias con dicha franquicia.