Patty Jenkins sugiere que Kristen Wiig regresará como Cheetah en Wonder Woman 3

¡Atención fans de Mujer Maravilla 1984 - 90%! Si te encantó la película y ya no puedes esperar por ver Wonder Woman 3, te contamos que existen altas posibilidades de que Kristen Wiig regrese en el papel de Cheetah en la próxima cinta de nuestra adorada semidiosa interpretada por Gal Gadot.

En WW1984, Barbara Ann Minerva (Cheetah) es una arqueóloga que trabaja en el mismo museo que Diana Prince. Gracias a la Piedra de Los Sueños, la mujer logra ser exactamente como su atractiva compañera, aunque este deseo conlleva mucho más de lo que esperaba. Cuando Wonder Woman revela que planea destruir la Piedra de Los Sueños, Minerva hace todo lo que está en su poder para detenerla, mientras protege a Maxwell Lord, quien permitió que este misterioso objeto se convirtiera en parte de su forma física.

Finalmente Cheetah es derrotada por la Mujer Maravilla, justo después de que se transforma en un híbrido humano-guepardo, el cual que tiene toda la agilidad, velocidad y fuerza del animal más rápido del mundo. Si bien en la conclusión del filme parece que la villana ha sido derrotada por completo y regresado a su estado normal, todo indica que eventualmente veremos más de este personaje.

La revelación se dio en Twitter, donde un usuario le preguntó a Patty Jenkins si ya habíamos visto todo de Cheetah en Wonder Woman 1984 o si el personaje regresará en una próxima película. La directora aseguró que tendremos que esperar para averiguarlo, acompañando su respuesta con un emoji guiñando el ojo , mismo que podría estar sugiriendo que la supervillana estará de vuelta en Wonder Woman 3:

¡Gracias por la pregunta! Bueno, tendremos que verlo…

— Patty Jenkins (@PattyJenks) December 27, 2020

Sin duda volver a ver a Wiig en una película de DC Comics será absolutamente disfrutable para cualquiera, pero hasta el momento parece que la recepción de su personaje en WW1984 ha dividido al público. Mientras en un principio Minerva se apropia de la película con su encanto, finalmente cae en los clichés de siempre con su transformación final.

Precisamente el aspecto del personaje ha sido criticado en redes sociales. Sin duda no ayuda que la épica batalla se lleve a cabo en la oscuridad, pero el diseño de Cheetah ha provocado burlas y comparaciones con Cats - 29% en Twitter. Algunos usuarios piensan que la transformación de Minerva es igual de mala que los efectos CGI utilizados para la cinta basada en el famoso musical de Broadway:

Olvidé lo mala que estuvo Cheetah en Wonder Woman 84. Bien podrían haber tenido Bombalurina de Cats y no habría hecho ninguna diferencia.

El CGI de Cheetah y Wonder Woman corriendo alrededor de tanques era visualmente horrible. Y no tengo idea de por qué seguían haciéndola rebotar con su lazo como un juguete para gatos, una coreografía perezosa.

Acabo de terminar de ver Wonder Woman 1984. Pienso que estuvo BIEN para lo que era. La primera fue mejor en mi opinión. Me gustó el personaje de Maxwell Lord, aunque era descaradamente obvio que era una parodia de Trump. Ese CGI de Cheetah CGI era tan malo al nivel de Cats.

A mí sí me gustó #WonderWoman

— 🌟Ben Park 🍾🎄 (@ParkerBenMX) December 26, 2020

Por otro lado, durante la batalla final Cheetah demuestra ser una digna enemiga de la Mujer Maravilla aunque esto sólo se deba a que Diana abandonó sus poderes accidentalmente por su deseo de ver nuevamente a Steve Trevor. Después de su batalla, el destino de Barbara Minerva queda abierto, por lo que existen altas posibilidades de que regrese en Wonder Woman 3. Quizás, con una renovación en su apariencia que convenza mucho más al público.

Mujer Maravilla 1984 - 90% se encuentra actualmente en cines.

