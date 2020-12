¿Shia LaBeouf iba unirse al MCU antes de la demanda de abuso en su contra?

Tras su éxito con Honey Boy: Un Niño Encantador - 91%, parecía que Shia LaBeouf (Transformers - 57%, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal - 78%, Wall Street 2: El Dinero Nunca Duerme - 55%) había logrado reconciliarse con Hollywood después de sus anteriores escándalos. No obstante, la vida personal del actor continúa rindiendo consecuencias sobre su carrera, y todo indica que las nuevas acusaciones en su contra ponen en riesgo su pase al Universo Cinematográfico de Marvel. ¿La enorme franquicia de superhéroes lo estaba considerando? Te contamos todo lo que sabemos.

Según un reporte de Variety, Marvel Studios sí tenía en la mira a LaBeouf antes de que su ex pareja, la cantante FKA Twigs, presentara una demanda en su contra alegando abusos físicos, emocionales y sexuales perpetuados durante su relación. Cabe resaltar que de acuerdo con los informantes, el estudio estaba interesado en que el intérprete tomara el papel de un superhéroe, sin embargo, jamás se entabló ningún tipo de diálogo ni de negociación entre ambas partes (vía Movie Web):

Antes de la demanda, Hollywood parecía estar dispuesto a dejar el comportamiento pasado de LaBeouf atrás. Después del éxito de Honey Boy, Marvel incluso estaba buscando a LaBeouf para un papel de superhéroe, según informes que surgieron recientemente como este verano. Aunque, en ese momento, los informantes le dijeron a Variety que había interés inicial, pero que nunca se llevó a cabo una reunión y nunca se entablaron discusiones.

Sin duda tiene sentido que el equipo encabezado por Kevin Feige tuviera en la mira a LaBeouf. El actor ya tenía experiencia protagonizando grandes franquicias como Transformers e Indiana Jones, y aunque se tomó un descanso de los reflectores de Hollywood, su carrera parecía encaminarse de nuevo gracias a Honey Boy y The Peanut Butter Falcon. No obstante, su controvertida vida privada llena de escándalos con sus ex esposa Mia Goth (Ninfomanía: Segunda Parte - 60%, Suspiria: El Maligno - 55%) y adicciones, son lo opuesto a los valores de Disney, por lo que parece poco probable que el intérprete vuelva a ser considerado para formar parte del MCU.

Las acusaciones de FKA Twigs, mismas que ya llegaron a los tribunales, definitivamente representan un retroceso en la carrera de LaBeouf. Actualmente Netflix decidió eliminar el nombre del intérprete de su nueva película Pieces of a Woman - 80%, cinta que perfila para ser nominada a los Premios de la Academia 2021. Por otro lado, reportes recientes aseguran que Olivia Wilde despidió al actor de su cinta en desarrollo Don’t Worry Darling y lo reemplazó con Harry Styles antes de que el escándalo saliera a la luz pública.

Hasta el momento LaBeouf no ha respondido a la prensa más que a través de correos electrónicos. En uno de ellos aseguró que “no todas las acusaciones en su contra son ciertas”, pero que no defenderá ninguna de sus acciones pasadas. Reveló que se encuentra “en recuperación” y que no se ha curado del trastorno de estrés post-traumático y el alcoholismo (vía Movie Web):

Aunque muchas de estas acusaciones no son ciertas. No estoy en condiciones de defender ninguna de mis acciones. Les debo a estas mujeres la oportunidad de ventilar sus declaraciones públicamente y aceptar la responsabilidad por las cosas que he hecho. Como persona en recuperación, tengo que afrontar casi a diario recordatorios de las cosas que dije e hice cuando bebía. No me he curado de mi trastorno de estrés postraumático ni del alcoholismo, pero estoy comprometido a hacer lo que tengo que hacer para recuperarme, y siempre estaré arrepentido por el personas que pude haber hecho daño en el camino.

El Universo Cinematográfico de Marvel seguirá expandiéndose y presentando a nuevas estrellas en sus próximas producciones, pero con el historial de Shia LaBeouf, parece poco probable que alguna vez lo veamos debutar en la enorme franquicia de superhéroes.

