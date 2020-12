Fans de Johnny Depp piden boicot a Netflix tras eliminar todas sus películas de la plataforma

Desafortunadamente Johnny Depp (El Joven Manos de Tijera - 91%, Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra - 79%, Sweeney Todd: El Barbero Demoníaco de la Calle Fleet - 86%) no solamente ha sido despedido de la famosa saga de Animales Fantásticos, ahora también se encuentra fuera de Netflix. Usuarios de Estados Unidos reportan consternados que todo el contenido referente al actor ha sido eliminado de la plataforma, por lo que sus fans están pidiendo furiosos un boicot al gigante de streaming. Te contamos todo lo que sabemos a continuación.

Las fiestas navideñas no fueron las mismas para los fans de Johnny Depp, quienes desde hace varios días han armado un escándalo en redes sociales tras notar que Netflix eliminó todas las películas del actor de su catálogo. Hasta el momento la plataforma no ha emitido un comunicado que explique el motivo de esta decisión, pero los que han estado siguiendo la carrera del intérprete los últimos meses, adjudican este lamentable evento a su reciente batalla legal perdida contra The Sun y Amber Heard (Liga de la Justicia - 41%, La Chica Danesa - 69%, Aquaman - 73%).

Tal como mencionamos previamente, Netflix continúa sin rendir una explicación sobre su clara postura ante la situación de Johnny Depp, por lo que sus decepcionados fans están pidiendo al servicio de streaming que devuelva el contenido del actor a la plataforma estadounidense o de lo contrario darán de baja su suscripción definitivamente:

Netflix todo el mundo está enojado porque quitaste a Johnny Depp sin ninguna razón. Estás respaldando a una mujer retorcida, mostrándole a la gente que está bien. Asqueroso. No puedo esperar hasta que te des cuenta de cuánto dinero estás perdiendo. #NetflixIsCanceled.

@netflix Everyones mad you took Johnny Depp off for no reason. You are enabling a twisted woman, showing people it’s okay. Disgusting. I can’t wait until you realize how much business you’re losing. Sort yourselves out. Fix it. #NetflixIsCanceled — Keegan (@Keegzster) December 22, 2020

El hecho de que Netflix haya eliminado todas las películas de Johnny Depp de Netflix Estados Unidos es realmente repugnante, especialmente considerando la montaña de evidencia que muestra que fue abusado y no el abusador. #JusticeForJohnnyDepp.

The fact that @netflix have removed all of Johnny Depp's films from US Netflix is genuinely disgusting, especially considering the mountain of evidence showing he was abused and not the abuser. #JusticeForJohnnyDepp — nate (@nathanhobson123) December 22, 2020

Netflix soy uno de los cientos de miles de fanáticos de Johnny Depp y queremos seguir viendo todas sus películas en su red, de lo contrario, cancelaremos nuestra suscripción.

@netflix I am one of hundreds of thousands of Johnny Depp's fans and we want to keep watching all his movies on your network, otherwise, we'll be canceling our subscription!! pic.twitter.com/QLdxiVOhAp — B (@BBettyboop177) December 22, 2020

Netflix ¡TRAE DE VUELTA LAS PELÍCULAS DE JOHNNY DEPP! No seas como el estúpido Disney que lo pone en la lista negra por algo que no hizo. ¡Es un actor de diamante que merece que se vea su trabajo!

@netflix BRING BACK JOHNNY DEPP MOVIES!!! Don't be like stupid Disney blacklisting him for something he didnt do. He is a diamond of an actor deserves his work to be seen! #JusticeForJohhnyDepp — MJJPrincess (@MJJPrincess22) December 22, 2020

#JusticeForJohnnyDepp ¡Ruego a todos que se den de baja de Netflix después de que borraron todas las películas con Johnny Depp! Vete a la mierda Netflix (MD para recomendaciones de sitios web piratas) #JusticeForJohnnyDepp.

#JusticeForJohnnyDepp I plead everyone to unsubscribe @netflix after they deleted all movies with #johnnydepp ! Fuck you @netflix

Dm for pirate websites recommendations) #JusticeForJohnnyDepp — PRG Fogel (@lil_foges) December 24, 2020

Netflix estoy tan decepcionado por tu decisión de sacar las películas de Johnny Depp de tu plataforma... No tiene ningún sentido... Decepcionado contigo. ¡No estás siendo justo en absoluto! Sé que soy una sola y sencilla persona, pero me olvidaré de ti por esto.

@netflix I'm so disappointed about your decision of taking off Johnny Depp's movies from your platform... It doesn't make any sense... Disappointed about you.

You are not being fair at all!

I know I'm only one single and simple person, but I will forget about you 'cause of that. — Subete no Bitto (De todo un Poco) (@RavenHimuraMata) December 22, 2020

¿Netflix emitirá una declaración de por qué eliminaron todo su contenido de Johnny Depp? Se dan cuenta de que la gente está echando humo, ¿verdad? Este es un momento triste para el cine y los hombres sobrevivientes de abuso. Nada más que sal en la herida. #JusticiaParaJohnnyDepp.

@netflix Is Netflix going to issue a statement as to why they removed all of their Johnny Depp content? They do realize that people are fuming right? This is a sad time for cinema and male survivors of abuse. Nothing like salt in the wound. #JusticeForJohnnyDepp — Michelle Elizabeth (@PiXxieStiX666) December 24, 2020

Johnny Depp no es más que un humano cariñoso y amble que no merece esta locura. Hola Netflix, estás apuntando a la persona equivocada. Amber Heard es la que está equivocada. ¿Por qué le harías esto? #JusticiaParaJohnnyDepp.

Johnny Depp is nothing but a caring and loving human who doesn’t deserve this madness. Hey @netflix you’re targeting the wrong person. Amber Heard is the one in wrong. Why would you do this to him? #JusticeForJohnnyDepp — Elizabeth Jo Decker (@EllieJo1997) December 22, 2020

De acuerdo con satista.com, Netflix podía presumir de 195,15 millones de suscriptores en todo el mundo al tercer trimestre de 2020. La mayoría tienen su sede en Estados Unidos y el mercado de dicho país representa más de 73 millones de la base global total de suscriptores. No obstante, parece poco probable que el gigante de streaming se sienta intimidado por las amenazas de boicot y todo indica que continuará presentado cero tolerancia a los presuntos abusadores, como ha sucedido recientemente con Shia LaBeouf, quien fue acusado de abuso sexual por su ex pareja.

