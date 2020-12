WandaVision: la serie de Disney Plus estrena nuevo avance especial

Si el nuevo avance de WandaVision que Marvel lanzó durante el encuentro anual conocido Investors Day de hace un par de semanas los dejó emocionados, pero completamente desconcertados, porque ese parece ser el punto de esta producción. Incluso Wanda, más conocida por su nombre de superheroína Scarlet Witch, y Visión no parecen saber cómo terminaron viviendo una vida en blanco y negro en la década de 1950, ya que la última vez que los vimos Thanos estaba acabando con Visión para obtener una de las Gemas del Infinito en el crossover Avengers: Infinity War - 79%.

El nuevo adelanto de la que será la primera serie del Universo Cinematográfico de Marvel en Disney Plus llegó como regalo de Navidad para los fans que tendrán que esperar hasta el primer mes de 2021 para empezar a ver los episodios. En comparación con el resto de series que la compañía nos tiene preparadas, como la próxima a estrenarse The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision promete ser lo más raro que Marvel Studios ha realizado en los años que lleva en funcionamiento.



La serie protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany en los papeles de Scarlet Witch y Visión respectivamente, marcará el regreso de estos personajes; a Wanda la vimos en Avengers: Endgame - 95% intentando vengarse de Thanos por haber matado a Visión, y a él será muy interesante de ver justamente porque se supone que está muerto. Al mismo tiempo que WandaVision nos embarcará en una nueva era para la franquicia de Marvel, que finalmente unirá a las películas con las series de televisión, estamos ante la primera producción del estudio que no estrenó nada del nuevo contenido que tenía preparado para 2020 debido a la pandemia, siendo este el primer año en mucho tiempo donde la franquicia no ha estrenado algo.

Está claro que WandaVision es fundamental para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel. Gracias a sus avances se sabe que recorrerá varias décadas porque parece haber alterado la realidad para recuperar a Visión. Ella trata de lidiar con la pérdida y en el proceso podría estar creando el caos como el que se vio en en los cómics House of M. Lo que no está del todo claro es si esta es una excusa del estudio para hacer que el personaje de Paul Bettany vuelva, pero lo que sí se entiende es que Wanda tendrá mucho que ver en la intención de la franquicia de expandirse con el multiverso. La superheroína es demasiado poderosa, así que será muy interesante ver cómo se trasladan sus habilidades de las viñetas a la pantalla chica, y ver si Marvel es capaz de hacerle justicia al personaje de la forma en que los fans siempre lo han conocido.

Los episodios llegarán a la plataforma de streaming de Disney a partir del 15 de enero de 2021 y de seguro lo harán de forma semanal. Se ha confirmado que tendrá 6 episodios en total y no se ha mencionado si tendrá una segunda temporada, así que hay que considerar que podría ser una serie limitada cuya existencia está no solo para adaptar la famosa serie de cómics que mencionamos, sino para justificar todo lo que está por llegar al cine de la mano de Marvel Studios.



La compañía continúa produciendo contenido original para el cine pero enfocará una mayor parte de su tiempo y dinero en el streaming, que es justamente una parte importante en el futuro de lo que está desarrollando. Personajes como Ms. Marvel, Moon Knight y She-Hulk contarán con sus propias series y según información oficial sus protagonistas también pasarán a las películas. En la misma reunión por el Investors Day 2020 se revelaron los títulos de todas las producciones que el estudio ha querido compartir con el público, pero de acuerdo con los rumores que se encuentran a diario en Internet, muchas más cosas se están cocinando detrás de escenas para los próximos años.

