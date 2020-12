Leonardo DiCaprio podría interpretar a Spider-Man en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

En las últimas semanas y meses, la tercera entrega de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland (El diablo a todas horas - 65%, Unidos - 84%), ha dado mucho de qué hablar, ya que se ha confirmado que varios rostros conocidos como el de Alfred Molina (Frozen 2 - 80%, Little Men - 97%), quien interpretó al Doctor Octopus en El Hombre Araña 2, y Jamie Foxx (Django Sin Cadenas - 87%, Baby - El Aprendiz del Crimen - 93%), quien le dio vida a Electro en El Sorprendente Hombre Araña 2: La Amenaza de Electro - 52%, regresarán para darle vida a sus respectivos villanos.

Además, se ha hablado mucho del regreso de Charlie Cox (La Teoría del Todo - 79%, El Misterio de la Estrella - 76%) como Daredevil e incluso de que Tobey Maguire (La Jugada Maestra - 72%, El Gran Gatsby - 48%) y Andrew Garfield (Red Social - 96%, Una Razón Para Vivir - 67%) podrían regresar como otras versiones de Spidey. Sin embargo, no se ha puesto tanta atención en la segunda película del Hechicero Supremo de Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y nueva información de Daniel Richtman apunta a que este filme podría tener una de las más grandes sorpresas para el Universo Cinematográfico de Marvel.

Y es que según el experto en noticias de películas de cómics, la gran novedad es que Leonardo DiCaprio (Había una vez en... Hollywood - 94%, Before the Flood - 71%), el ganador de un Oscar por Revenant: El Renacido - 82%, podría estar en conversaciones con Marvel para interpretar a una versión más madura y agotada de Spider-Man en la segunda película de Doctor Strange.

Debido a la naturaleza de su historia y a las características de su personaje principal, Doctor Strange in the Multiverse of Madness es una cinta que abre la posibilidad a muchos cameos y referencias interesantes y el cineasta Sam Raimi (Oz, el Poderoso - 59%, Arrástrame al Infierno - 92%), quien en su momento fue el encargado de hacer las películas de El Hombre Araña, lleva más de un mes trabajando en esta secuela.

Esta película comenzó a filmarse a finales de noviembre en Pinewood Studios, al oeste de Londres, y Elizabeth Olsen (Kodachrome - 71%, Ingrid Goes West - 86%), quien ya se sabe que aparecerá en el filme, tuvo que volar al país europeo inmediatamente después de grabar la primera temporada de WandaVision. Asimismo, el propio protagonista del filme, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange: Hechicero Supremo - 89%, El Código Enigma - 90%), no ha podido comenzar a trabajar en su película, pues aún se encuentra filmando sus escenas para Spider-Man 3.

De esta manera, los ya mencionados largometrajes parece que darán varias sorpresas a los fans y ahora con lo revelado por Richtman da la impresión de que aunque no se han dado a conocer tantos detalles o se han revelado grandes teorías, Doctor Strange in the Multiverse of Madness podría ser la película más impactante de la Fase 4 del MCU.

Conviene recordar que DiCaprio estaba en la contienda para interpretar al Spider-Man de James Cameron (Avatar - 83%, Titanic - 88%) hace 25 años, y aunque ahora parece muy poco probable que el destacado actor esté en conversaciones para un papel secundario en una cinta de superhéroes, claro que sería divertido verlo interpretar a un personaje similar a la versión de Jake Johnson (Jurassic World: Dominionn, ¡Te Atrapé! - 50%) de Peter Parker en Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%.

