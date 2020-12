Los videojuegos superan en ganancias al cine y la televisión en 2020

Este 2020 ha sido diferente en más de una forma. El mundo tal y lo conocíamos ha cambiado de manera radical y las distintas industrias del entretenimiento se han tenido que adaptar para no rezagarse ni desaparecer. El cine y la televisión han sido los más afectados al tener que posponer estrenos de cintas que ya estaban a poco de llegar a pantalla grande, tal como fue el caso de Black Widow o No Time to Die, o el parar filmaciones debido a las medidas de salubridad que hay que cumplir. Por otra parte, mientras estos sectores se rascaron como pudieron este año, la industria de los videojuegos se vio beneficiada de este desastroso año y ha superado en ganancias al cine y la televisión.

Si bien el streaming catapultó y se afianzó como recurso de entretenimiento este año ya que, al estar encerrados de manera obligatoria, no quedaba más que maratonear series como Gambito de Dama - 93% y Tiger King - 90%. No obstante, no era lo único que se tenía a la mano para no morir de aburrimiento, también estuvieron los videojuegos. Seguramente hubo quienes se aprovecharon de este momento para terminar ese juego que tenían en pausa, o para comprar nuevos, y estás practicas rindieron frutos jugosos a las diferentes compañías de la industria.

Antes de la pandemia, ya se venía anunciando a los videojuegos como un gigante del entretenimiento por encima del cine. Y fue gracias al 2020 que logró por fin posicionarse debido al rezago que las películas sufrieron en este año y el aumento de ventas de juegos que se dio. De acuerdo con un informe de MarketWatch, se estima que el gasto en juegos de 2020 representará casi US$180 mil millones en ingresos superando así lo recaudado por el cine y la televisión.

Los videojuegos se asumen como un monstruo del entretenimiento, a medida que el año llega a su fin, los ingresos de los videojuegos en todo el mundo alcanzarán los US$179,7 mil millones, una cifra que eclipsa la recaudación global de la industria combinada de la televisión y el cine no sólo de este año por obviedad, sino también del 2019. En dicho año, la taquilla recaudó en total US$101 mil millones, este logro se debe a éxitos comerciales como Avengers: Endgame - 95% , el live-action de El rey león - 40%, Frozen 2 - 80% , Spider-Man: Lejos de Casa - 82%, y Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61% .

Por obvias razones de sanidad ante el Covid-19, este año no tuvo ni de cerca una recaudación similar debido al cierre de cines en México y el mundo. Tan sólo en nuestro país la taquilla se vio disminuida un 75%. Mujer Maravilla 1984 - 90% pudo haber logrado, si no una salvación, sí una mejora para los ingresos, pero con el semáforo rojo regresando a la Ciudad y el Estado de México, se complica mucho el tener una mejor taquilla anual.

Por otra parte, los videojuegos han ido expandiéndose no sólo en cuanto a variedad de historias sino también de consolas desde hace algunos años. Por lo que, de los US$180 mil millones de este año, un aumento estimado del 20 por ciento en los ingresos con respecto al año anterior, se presentan también los ingresos de las nuevas consolas como el PlayStation 5 y Microsoft Xbox Series X / las cuales apenas han comenzado a despegar en ventas.

Por lo anterior, se espera que el 2021 se convierta en otro año récord para los juegos, especialmente con Nintendo Switch que no muestra signos de renunciar a su corona de mayor venta.

De acuerdo con SifyWire, la industria de los videojuegos va viento en popa, pero con la llegada de la vacuna en contra del COVID-19, quizá para 2022 haya una decaída importante, debido a que el cine y la televisión podrían estarse preparando para recuperar su lugar.

