Knuckles podría aparecer en Sonic 2 con un papel importante

Sonic La Película resultó una grata sorpresa para el público y la crítica cuando se estrenó a principios de 2020, antes de que la pandemia cerrara las salas de cine en México y el mundo. La cinta fue tan bien recibida por el público y la crítica que el estudio a cargo dio luz verde a una secuela, la cual está en etapas tempranas de desarrollo, pero ya se rumorea que Knuckles podría aparecer en la película con un papel importante.

La primera película de Sonic sirvió como introducción del personaje, dejando que antiguos fanáticos disfrutaran de la historia mientras que las nuevas generaciones se sumaban a ellos. Y ahora que está mejor establecida la historia y ha quedado claro de dónde viene este velocista parece que los creativos buscan seguir expandiendo el universo que lo compone al incluir a más personajes conocidas de los videojuegos. De acuerdo con información publicada por The Illuminerdi, el siguiente en la mira para ser retratado en pantalla es Knuckles, quien tiene las habilidades de deslizarse y escalar paredes.

Esta información, aún no confirmada, resulta sorpresiva ya que después de ver la escena poscréditos de Sonic La Película - 89%, la cual marca la aparición y llegada de Tails a la Tierra, se esperaría que este personaje sea al que le den continuidad en la historia. No obstante, el mismo medio agrega que a diferencia de Tails, Knuckles no sólo tendrá una aparición momentánea, sino que se le daría un peso importante para el desarrollo de la nueva aventura de Sonic.

La llegada de Knuckles a esta segunda parte va muy de la mano con los planes que el director Jeff Fowler comentó al portal Comic Book cuando le preguntaron sobre la llegada de más personajes icónicos del videojuego. En su momento contestó que, de ser posible, en futuras películas tratarían de ir dando entrada a que esto sucediera, mientras que su visión para la primera película fue la de presentar a Sonic tal como lo hizo el juego de 1991:

Para esta primera película, realmente solo nos enfocamos en el juego de 1991 y ver dónde comenzó todo, mantenerlo simple. Solo abarcamos a Sonic y Robotnik para establecer su rivalidad… y quiero decir, me encanta. Hay muchos personajes geniales en el universo de Sonic, pero lo más importante es simplemente centrarse en Sonic y que se cuente un poco de la historia del origen, hacerlo de manera que realmente haga que todos se enamoren de él como personaje y con el tiempo apoyen más. Y luego, si todo eso sale bien, entonces podemos abrirlo y traer algunos de estos otros personajes que los fans conocen y aman. Y sí, quiero decir, nadie está más emocionado que yo por tener esa oportunidad.

De acuerdo con los fanáticos, Knuckles es el cuarto personaje más popular de la serie, detrás de Tails, Shadow y Sonic. Knuckles fue creado y diseñado por Takashi Thomas Yuda apareciendo por primera vez en 1998 en el marco de los videojuegos. Su principal poder es romper muros y llegó al universo de Sonic después de que los creativos estuvieran en búsqueda de un rival nuevo para el héroe, mostrándolo como un individuo bastante antisocial y solitario.

En cuanto a Sonic 2, el director ha revelado que comenzarán la producción en la primavera del próximo año, si todo sale bien, preparándose así para el estreno que estaría programado para el 8 de abril de 2022. Su predecesora le ha puesto la vara muy alta no sólo en recepción, sino también en taquilla, ya que obtuvo más de 321 millones de dólares y seguramente Paramount Pictures espera algo similar con esta secuela.

