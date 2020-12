Confirmado: El Exorcista tendrá una secuela dirigida por David Gordon Green

Estos tiempos de reboots, remakes y secuelas siguen haciendo de la suyas. La explotación de la nostalgia es algo ya bastante gastado pero sigue siendo negocio fijo para los grandes estudios de Hollywood, los cuales parecen tener serios problemas con los guiones originales y prefieren seguir produciendo éxitos basados en glorias remotas. En este contexto se hace presenta la noticia sobre una continuación para El Exorcista - 87%, la mítica película de William Friedkin que aterrorizó a todo el mundo en 1973 con la historia de una posesión demoníaca en el cuerpo de una niña. De acuerdo con información de The Observer, David Gordon Green sería el encargado de dirigirla.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Basada en la novela de William Peter Blatty , El Exorcista se enfoca en la historia de Regan, una niña de doce años que es víctima de fenómenos paranormales como la levitación o la manifestación de una fuerza sobrehumana. Su madre, aterrorizada, tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote con estudios de psiquiatría. Éste, convencido de que el mal no es físico sino espiritual, es decir que se trata de una posesión, decide practicar un exorcismo. El padre Merrin y el padre Karras luchan para sacar a la poderosa entidad de la pequeña, dando paso a varias de las escenas más impresionantes en la historia del cine.

Se reporta que Gordon Green se encuentra en conversaciones para estar al frente de la secuela de El Exorcista, cinta cuya producción se encuentra en manos de Blumhouse, la empresa que durante años recientes ha hecho maravillas con sus películas de terror realizadas con presupuestos moderados. El propio Jason Blum será productor ejecutivo de la continuación, aunque por el momento estos son los únicos detalles que se tienen al respecto; no se ha mencionado nada sobre el argumento, el reparto o la fecha de estreno. Anteriormente se había hablado sobre un reboot de la franquicia, pero ahora sabemos que el estudio ha tomado el camino de la secuela.

Te invitamos a leer: Fans de John Carpenter están extasiados al saber que el legendario cineasta es un gamer

Es importante mencionar que William Fredkin no estará involucrado en este proyecto bajo ninguna circunstancia, él mismo lo anunció tiempo atrás, tal vez porque desea que su legado permanezca intecto y porque su experiencia viendo

Exorcista II: El Hereje - 22% de 1977 fue bastante mala, así lo comentó durante una entrevista con Cinemablend en 2019: "Acabamos de terminar Exorcista II, ¿te gustaría darle un vistazo?” Y no sé por qué pero entré en la habitación y vi tal vez unos cuarenta minutos de la película. Es el peor pedazo de mierda que he visto. Es una maldita desgracia." Está claro que no quiere volver a pasar por algo desagradable.

David Gordon Green se ha desarrollado en teatro, cine y televisión. Entre sus películas más destacadas se encuentran Your Highness, Piña Express - 68%, Stronger y Halloween - 92%. Esta última cinta se convirtió en un gran éxito de taquilla en 2018, marcó el regreso triunfal de Jamie Lee Curtis como Laurie Strode y le dio una bocanada de aire fresco a la franquicia de Michael Myers y un impulso al adormecido género slasher. Gordon Green regresará con Halloween Kills, la secuela, el 15 de octubre de 2021; al igual que muchas otras películas de 2020 se vio afectada por la crisis de salud global.

El tiempo presente de Hollywood gira en torno a extensas franquicias, a los remakes, reboots y todo lo que tenga que ver con el éxito del pasado. El terreno seguro que representa la repetición de historias hasta el cansancio nos quita las posibilidades de discursos novedosos; el temor a lo desconocido o arriesgado está presente en la industria del cine hoy más que nunca, al menos entre los estudios que cuentan con presupuestos importantes. ¿Podrá esta nueva secuela de El Exorcista superar todas las barrera que tiene por delante? Tiene un largo camino que recorrer.

También puede interesarte: Películas de terror y horror de los 80 que la crítica no apreció y ahora son clásicos