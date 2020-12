Vin Diesel podría aparecer como la versión humana de Groot en Thor: Love and Thunder

En las últimas semanas Marvel Studios ha llenado a los fanáticos de noticias, detalles y confirmaciones sobre el MCU, lo cual ha desatado una euforia que en todo el año se vio apagada debido a los múltiples retrasos de sus estrenos tanto en cine como en Disney Plus. Afortunadamente, se sabe que este universo sigue más vivo que nunca y que producciones venideras como Thor: Love and Thunder causarán sensación entre sus seguidores. Justamente esta cinta dirigida por Taika Waititi podría traer más de una sorpresa, incluida una aparición en persona de Vin Diesel.

El actor conocido por la franquicia de Rápido y Furioso ha formado parte del Universo Cinematográfico de Marvel desde el 2014, año en que estrenó Guardianes de la Galaxia - 91% bajo el mando de James Gunn y con Vin Diesel dándole voz a Groot. Básicamente su participación consta en decir la frase ‘Yo soy Groot’ con distintas inflexiones, por lo tanto, nunca se ha visto su rostro como tal a lo largo de las películas.

No obstante, eso estaría a punto de cambiar en el marco de la cuarta película del Dios del Trueno, en la que además se ha confirmado la aparición de los Guardianes de la Galaxia encabezados por Star Lord (Chris Pratt). Es en esta convergencia que tendrán los héroes en donde posiblemente podamos ver a Vin hacer su cameo sin estar tras el CGI de Groot. Así lo dijo el informante Daniel Richtman, quien es conocido por dar detalles de primera mano dentro de la industria, apuntando a que el ‘árbol parlante’ se convertirá en humano por un momento con ayuda de magia:

Escuché que el propio Vin aparece en persona en Thor 4. Esto gracias a que mágicamente Groot se convierte en humano por un tiempo.

Fue el propio actor quien confirmó por primera vez que los Guardianes de la Galaxia aparecerán en Thor: Love and Thunder, aliándose con el Dios del Trueno nuevamente después de que se volvieran más cercanos gracias a los eventos ocurridos en Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame - 95%. Y, justamente por esta última cinta, tiene sentido que estos héroes se unan ya que al final pudimos ver cómo Thor (Chris Hemsworth) embarca la nave de Star Lord y comienzan a pelear por el mando, dejando claro que ahora el Hijo de Odín será un recurrente de este clan.

También es muy plausible que Diesel tenga un cameo en esta cuarta película. Recordemos que el director a cargo de esta es Taika Waititi, quien tiene un particular sentido del humor que se ha visto retratado en su aclamada película Jojo Rabbit - 75% así como en el mismo MCU gracias a Thor: Ragnarok - 92%. Por lo tanto, una pequeña aparición del actor en pantalla podría encajar perfecto con el tono de burla que acostumbra el director.

Claro que para que descubramos qué sucederá con Groot, los Guardianes y la propia Jane Foster (Natalie Portman) aún hay un largo camino que recorrer. Lo siguiente para Marvel Studios es el estreno de WandaVision en Disney Plus, la cual estará conectada con los eventos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. De ahí esperamos el tan ansiado estreno de Black Widow, la cual precede a Eternals.

Por otra parte, Vin Diesel podría tener una aparición –todavía más importante– dentro del MCU puesto que ha estado tras el papel de Black Bolt para una posible película de Inhumans. El personaje fue representado por Anson Mount en la fallida serie que lleva el mismo nombre, pero de acuerdo con We Got This Covered se espera que el estudio la reinicie, dando pie a que tal vez Diesel se sume y tenga mucha más presencia en pantalla en el futuro.

