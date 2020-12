Hermanos Russo obtienen fuerte inversión de banco en Arabia Saudita para que sigan produciendo películas y series

Los hermanos Russo entraron con modestia al Universo Cinematográfico de Marvel con Capitán América: El Soldado del Invierno - 89%, la segunda aventura en solitario de un superhéroe que no generó gran impacto con su película inicial. Pero contra todo pronóstico, los Russo elevaron por todo lo alto a Steve Rogers y nos entregaron una de las mejores cintas de toda la Saga del Infinito. Su contrato con Disney terminó el año pasado, sin embargo, todavía tienen muchos planes por delante fuera del cine de superhéroes. Nueva información de Variety señala que los Russo recibieron US$ 50 millones de un banco en Arabia Saudita. Por supuesto que el destino son futuros proyectos.

Los Russo ya habían generado gran simpatía entre el público gracias a sus intervenciones como guionistas y directores de Community, la comedia situacional de NBC estrenada en 2009 que se ganó un lugar muy especial en el corazón de los espectadores de todo el mundo. Marvel Studios notó su talento y los invitó a formar parte de la familia con Capitán América 2; las excelentes críticas hacia esta película les concedieron la dirección en Capitán América: Civil War - 90% y posteriormente en las dos entregas que se convertirán en los hitos de toda la saga. Pero aunque las películas de los Vengadores se han tomado un descanso, no es así con los Russo, quienes se encuentran bastante activos con su empresa productora AGBO.

Y es precisamente AGBO la que se mira beneficiada en estos momentos. Variety informa que un banco de nombre desconocido, procedente de Arabia Saudita, le ha autorizado a la empresa de los Russo US$ 50 millones a cambio de tener un lugar activo en una de sus empresas con sede en Los Angeles; el medio destaca que este acuerdo se consolidó al principio de la pandemia y por el momento se desconocen los alcances del trato; los fondos será utilizados para el desarrollo de más producciones. Aunque los Russo destacaron gracias a su participación en el MCU, fuera de Disney tienen muchos otros proyectos; recordemos que hace unos meses produjeron Misión de Rescate - 82% y están cerca de estrenar Cherry, con Tom Holland.

Cabe mencionar que Variety también señala que la suma otorgada del banco árabe pudo ser mucho más alta que la expuesta en el portal, no obstante, los hermanos Russo se han negado a hacer comentarios al respecto. Solo el tiempo nos trazará el camino de los cineastas y su trato con la institución extranjera. Claro que esta no es la primera vez que una empresa productora en Hollywood recibe beneficios de alguna entidad ubicada en Oriente Medio, pero esta ocasión destaca por estar vinculada con dos de los directores que le han dado a Marvel Studios sus películas más taquilleras. Los Russo están lejos de descansar en la industria del entretenimiento.

El siguiente proyecto de AGBO es The Gray Man, cinta de espías protagonizada por Ana de Armas, Chris Evans y Ryan Gosling. Las expectativas para esta película son demasiado altas, cuenta con tres de las estrellas más populares de Hollywood en los últimos años y tal vez podría sorprendernos de manera grata. La sinopsis oficial dice: "En Europa, un agente de la CIA, convertido en asesino, busca evadir fuerzas misteriosas mientras intenta salvar las vidas de las hijas que no saben que existe." Por el momento no se ha anunciado un fecha oficial de estreno pero el rodaje comienza en poco menos de un mes y probablemente llegará a Netflix a principios de 2023.

¿Veremos regresar a los hermanos Russo a los laboratorios de Marvel Studios? Sus películas de los Vengdores representan la parte más alta de su carrera, por lo que tal vez los altos señores de Disney los querrán de vuelta en un futuro no tan lejano. Lo cierto es que el dúo tiene la agenda llena por el momento, así que tendremos que esperar un poco si queremos verlos una vez más en el emocionante Universo Cinematográfico de Marvel. El cine de superhéroes no se irá a ninguna parte.

