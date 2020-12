Margot Robbie opina que las películas de Warner estrenadas en HBO Max serán un éxito

Margot Robbie es una actriz de gran popularidad en la industria del cine de Hollywood. Desde muy joven fue capaz de introducirse en la industria y participar en varias de las producciones más ambiciosas. Ha formado equipo varias veces con Warner, pero tal vez sus trabajos más importante junto a este estudio es Escuadrón Suicida - 25% y Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%. Al igual que muchas estrellas de la industria, Margot reaccionó con sorpresa ante la decisión anunciada por Warner hace algunos días, en la que confirmó que todos sus estrenos de 2021 llegarán a cines y streaming de forma simultánea. A pesar del escándalo, Robbie espera que la situación se resuelva por sí sola y las cosas salgan bien.

El pasado 12 de diciembre Warner reveló al público que películas como Dune, The Matrix 4, Godzilla vs. Kong, El Conjuro 3, Space Jame, The Suicide Squad , Mortal Kombat, Tom y Jerry y Judas and the Black Messiah llegarán a los cines en las fechas acordadas pero también lo harán en su plataforma de streaming HBO Max, misma que se habilitará en Latinoamérica el año que viene. Aunque varias figuras importantes de la industria reaccionaron con hostilidad hacia la medida, Margot Robbie tiene una opinión más templada, confiando en que la situación se arreglará y la decisión será beneficiosas para el estudio. Puedes leer sus declaraciones para The Hollywood Reporter:

Sabemos que hay personas en Warner Bros. con las que tenemos relaciones brillantes, muy cordiales y amistosos, y son responsables de la increíble reputación que Warner Bros. ha tenido durante las últimas décadas como el estudio predominante de talento. Tenemos la esperanza de que esto funcionará y que Warner hará lo correcto por sus narradores. Creo que todos se están dando cuenta.

La actriz declara que el centro de la industria no es el dinero, sino la pasión por la narración de historia. Opina que Hollywood se basa en eso y que la decisión tomada por Warner Bros. se encuentra lejos de modificar ese pensamiento.

Todo lo que podemos hacer es preguntarnos: '¿Por qué estamos haciendo esto en primer lugar?' Si fuéramos personas orientadas al dinero probablemente estaría trabajando en una industria diferente. Para nosotros, es la emoción de contar historias y estar en los sets y darle a la gente una plataforma, y ​​cosas como [la noticia de Warner Bros] no cambian eso.

The Suicide Squad es una de las películas más esperadas del DCEU y que se encuentra dentro del grupo que llegará a salas y cines al mismo tiempo. Warner Bros. concedió a James Gunn la dirección de la cinta, uno de los hombres estrella de Marvel Studios gracias a su trabajo en la franquicia de Guardianes de la Galaxia. Ahora que se encuentra cercano a mostrar su trabajo con los personajes de DC Comics, James está decidido a entregar lo mejor y a defender la labor. Tal parece que la cinta será un continuación de la aventura observada en 2016 pero incluirá algunos personajes que jamás habíamos observado en la pantalla grande. Por supuesto que tendremos a Margot de regreso como la imperdible Harley Quinn.

Además de Margot Robbie, Idris Elba y Michael Rooker, en el elenco de The Suicide Squad también encontraremos a John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosio, Taika Waititi, Alicia Braga, Viola Davis, entre muchos otros. James Gunn y Warner Bros. tiraron la casa por la ventana y no repararon en contratar a un gran número de estrellas para asegurar el éxito. Después del gran tropiezo que representó la predecesora, es justo que la continuación se transforme en el gran triunfo que el estudio está esperando, las posibilidades se encuentran muy a su favor. Llegará a la plataforma de HBO Max el 6 de agosto de 2021. ¿La situación de la pandemia habrá mejorado, aunque sea un poco, para ese entonces?

