Kevin Feige declara que el streaming es el futuro del MCU

La pandemia de coronavirus ha logrado muchos cambios, entre ellos modificar la manera en que consumimos series y películas. Durante mucho tiempos las salas eran el método ideal para explorar nuevo material de la pantalla grande, sin embargo, el negocio del streaming llegó para cambiar las reglas de forma definitiva. Una de las empresas que se ha dejado llevar por la corriente es Disney, misma que el año pasado habilitó en Estados Unidos su plataforma y varios meses después en el resto del mundo. Kevin Feige está consciente del gran paso que implica mudar los contenidos al streaming, pero está completamente seguro de que ese es el camino que los medios deben seguir para alcanzar el éxito.

Sabemos que algunas de las más grandes fuentes de ingreso para Disney en estos momentos son Marvel Studios y Star Wars, franquicias para las que están desarrollando innumerables producciones, con varias de ellas destinadas a la plataforma de Disney Plus. Una de ellas y las más preparadas para salir a la venta es WandaVision, serie para la pantalla chica que tendrá como estrellas a la Bruja Escarlata y a Vision. Kevin Feige se siente completamente encantando con el camino que está tomando el contenido del estudios y asegura que el streaming es la vía que tomarán de lleno. Puedes leer su declaraciones para Emmy Magazine a continuación.

El streaming es 100 por ciento el futuro y los consumidores quieren ver cosas. Y con suerte querrán ver nuestras series de larga duración. Una experiencia como WandaVision es algo que no se puede obtener en una película. Vas al cine por cosas que no puedes ver en el streaming y recurres al streaming por cosas que no puedes ver en un cine. Y, por supuesto, todo en un cine se convierte eventualmente en streaming.

Los creativos detrás de WandaVision tienen muchos planes emocionantes para los fans. La miniserie tendrá un total de seis episodios en los que veremos a sus protagonistas en medio de situaciones poco convencionales, las teorías son abundantes. Se ha dicho que adaptará el cómic House of M, una publicación mítica de Marvel en la que Wanda utiliza sus poderes para crear todo un universo en el que pueda escapar de su dolor; en este caso podría ser debido al sufrimiento que llegó con la pérdida de Vision. Si las cosas se desarrollan de tal manera entonces serían los primeros pasos hacia el multiverso, algo que los fans han esperado durante años.

WandaVision es la primera del compendio de series que Marvel tiene planeadas para Disney Plus. En camino también se encuentran Falcon and the Winter Soldier y Loki, mismas que ya presentaron algunos avances emocionantes a través de redes, ahora solo nos queda esperar a que lleguen a la plataforma. Por supuesto que será necesario mirarlas todas para comprender los eventos que se desarrollarán en la fase 4 del MCU, así lo mencionó Kevin Feige para Collider a finales de 2019; con Disney Plus ya disponible en Latinoamérica, será mucho más sencillo que los fans estén conectados con esta historia. Se acercan años grandiosos.

Muchos son los cambios que nos esperan con la llegada de nuevas series y películas al universo creado por Marvel Studios. Los más exigentes del fándom esperan que la empresa se supere a sí misma y sea capaz de entregarnos nuevas aventuras que dejen muy atrás a las observadas con el último par de los Vengadores; sin lugar a dudas, es hora de que el estudio tome un cambio importante de perspectiva y no solamente continúe produciendo su material en masa con el repetido estilo que ya todos conocemos muy bien. La empresa tiene la oportunidad de hacer cosas diferentes y de generar una línea distinta en sus aparatados, con la capacidad de convertirse en una potente voz para el mundo.

