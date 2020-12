Disney Plus estrenará un detrás de cámaras de la segunda temporada de The Mandalorian

Después del final de la segunda temporada de The Mandalorian - 90% los fanáticos quedaron más que complacidos con todo el trabajo que Jon Favreau y si equipo hicieron. La inclusión de varios personajes importantes, incluyendo a Luke Skywalker ha dejado satisfacción, pero sobre todo muchas preguntas de cómo se logró lo que vimos en pantalla; sobre todo después de que Mark Hamill revelara que durante un año se mantuvo el secreto de su regreso como el famoso jedi. Por fortuna, Disney Plus tiene todo planeado y estrenará el detrás de cámaras con el especial y segunda parte Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian.

La popularidad de The Mandalorian no ha hecho más que incrementar. La primera temporada causó sensación gracias a Baby Yoda y por supuesto a los grandes avances tecnológicos que fueron utilizados para su realización. A partir de ahí se lanzó Disney Gallery: The Mandalorian, la primera temporada consistió en ocho episodios que fueron detrás de escena de la realización de la serie Star Wars, revelando el desarrollo secreto detrás de esta, su increíble arte conceptual, y por supuesto, los titiriteros detrás de Baby Yoda. La tan aclamada segunda temporada del mandolariano no podría ser la excepción, y presentará un detrás de cámaras, sólo que en un formato diferente.

Disney Plus ha confirmado que habrá una nueva entrega que narra la realización de la segunda temporada del programa. Pero en lugar d tener múltiples episodios, este será un especial de una hora que será estrenado el 25 de diciembre como un perfecto regalo navideño para todos aquellos que se sienten ansiosos por tener que esperar un año completo antes de que la tercera temporada llegue a la plataforma de streaming.

La sinopsis oficial de Disney Gallery: The Mandalorian - Making of Season 2 en Disney + dice:

En esta nueva entrega de "Disney Gallery: The Mandalorian", los realizadores y el elenco brindan un acceso sin precedentes a las decisiones e innovaciones de la narración que se incluyeron en la segunda temporada de la serie ganadora del premio Emmy. Con imágenes envolventes en el set que colocan a los espectadores justo en el medio del proceso de realización de la película, y conocimientos poco comunes del elenco y el equipo, este documental especial explora la producción de los 8 episodios de la segunda temporada, desde el arte conceptual inicial hasta la tecnología innovadora presentada en la serie.

Después de leer la sinopsis queda claro que prefieren enfocarse en destacar el proyecto narrativo más allá del tecnológico, puesto que el primer lanzamiento de Disney Gallery fue muy detallado con este punto. Se espera que con este especial nuevo se hable más de personajes como Katee Sackhoff como Bo-Katan, Rosario Dawson como Ahsoka Tano, Temuera Morrison como Boba Fett, Timothy Olyphant como Cobb Vanth y por supuesto que se analice ese final de temporada en el que Luke Skywalker hace su aparición con un rostro rejuvenecido de Mark Hamill.

The Mandalorian - 91% ha traído paz a la franquicia Star Wars y ha dado tranquilidad y emoción a los fans que no se sentían conformes con la trilogía contemporánea protagonizada por Daisy Ridley. Este nuevo especial detrás de cámaras seguro será devorado por aquellos que gustan de saber hasta el último detalle de una producción que tanto les encantó. Quizá el estudio nos sorprenda y pueda adelantar uno que otro detalle sobre la serie Ahsoka que se filmará en 2021, o hasta de la serie que centra a Boba Fett como protagonista.

Sea lo que sea que hayan preparado hará menos difícil la espera de volver a ver al pequeño Grogu.

