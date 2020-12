Pieces of a Woman: Netflix censura el nombre de Shia Labeouf para consideración de premios

Luego de que Shia LaBeouf (The Tax Collector - 25%, The The Peanut Butter Falcon) tuviera éxito con la película Honey Boy: Un Niño Encantador - 91%, basada en su infancia y su relación con su padre, parecía que el actor saldría del bache en el que las adicciones y conductas inapropiadas lo tienen, sin embargo, una nueva denuncia en su contra ha provocado que Netflix tome decisiones importantes sobre una de sus más recientes películas.

Te puede interesar: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

LaBeouf, quien parecía que podría aspirar a varios premios por su papel en Pieces of a Woman - 80%, ahora se enfrenta a una denuncia por parte de su ex novia, la cantante FKA Twigs, quien lo acusa de haber abusado emocional, física y sexualmente de ella. Por esta razón, Netflix tomó la decisión de eliminar el nombre del actor de 34 años de su página para consideración de premios (vía IndieWire).

Asimismo, el nombre del intérprete ya no aparece en la sinopsis oficial del filme y, lógicamente, tampoco figura entre los que la plataforma de streaming está presionando para obtener premios cinematográficos. La noticia sobre esta nueva demanda fue dada a conocer la semana pasada en The New York Times y a partir de entonces, el actor ha vuelto a ser una persona no grata para Hollywood.

Dirigida por el cineasta húngaro Kornél Mundruczó (Jupiter's Moon - 29%, Hagen y Yo - 89%), Pieces of a Woman cuenta la historia de Martha, interpretada por Vanessa Kirby (Mr. Jones, Misión: Imposible - Repercusión - 98%) y Sean Carson (LaBeouf), una pareja de Boston cuya vida cambia radicalmente tras perder a su hijo durante un parto casero por una negligencia cometida por una matrona a la que posteriormente denuncian ante los tribunales.

A partir de dicha tragedia, Martha atravesará un camino muy pesado, pues además de tener que superar el dolor por la pérdida de su hijo, tiene que hacer frente a una compleja relación con su marido y su madre, una mujer dominante por naturaleza. Kirby ganó el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia, en septiembre, y ahora está a la espera de una posible nominación al Oscar.

Te recomendamos: Los estrenos de Netflix en enero de 2021

A pesar de que pareciera que LaBeouf podría haber sido nominado a algún premio, una fuente cercana a Netflix dijo a IndieWire que incluso sin la reciente demanda, el actor no iba a ser parte de la campaña de premios de la plataforma, pues solo querían centrar sus esfuerzos en Kirby, la actriz de reparto Ellen Burstyn (The Tale - 100%, Wiener-Dog - 76%), el director Mundruczó y la escritora Kata Wéber .

Las acusaciones de FKA Twigs contra LaBeouf incluyen agresión física y emocional, en específico un incidente de 2019, cuando el actor conducía imprudentemente y la amenazó con estrellarse a menos de que ella declarara su amor por él. Además, en el viaje por carretera, la estrella de Transformers se enojó con ella y en un momento decidió asfixiarla. Después de que ella suplicara que la dejara salir del auto, dijo que él se detuvo en una estación de servicio y ella sacó sus maletas de la cajuela, sin embargo, LaBeouf la siguió y la agredió, arrojándola contra el coche mientras le gritaba.

No te vayas sin leer: The Tax Collector ya tiene calificación de la crítica