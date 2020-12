The Mandalorian: Luke Skywalker podría regresar para más cameos en próximas temporadas

La segunda temporada de The Mandalorian - 91% ha tenido un cierre tan espectacular que muchos todavía no lo pueden creer. Esta serie de Disney Plus se ha ganado a pulso el cariño de los fans por darles exactamente lo que quieren y el último capítulo resultó en un festival de sorpresas, en especial la aparición de Luke Skywalker. Ahora muchos se preguntan si volveremos a ver al maestro Jedi en su versión juvenil más adelante; y nueva información declara que sí, que los cameos del hijo de Anakin parecen ser algo seguro. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Ambientada tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, la serie sigue los pasos de un pistolero solitario en las aventuras que protagoniza en los confines de la galaxia, donde no alcanza la autoridad de la Nueva República. The Mandalorian es protagonizada por Pedro Pascal e incluye las participaciones de Gina Carano y Carl Weathers como personajes recurrentes. Pero aunque Disney no lo tenía contemplado en un principio, Grogu, mejor conocido como Bebé Yoda, se convirtió en uno de los favoritos por su ternura y gran poder. En el cierre de temporada observamos cómo Luke Skywalker aparece para salvar al equipo de Din Djarin y se lleva al Niño para entrenarlo en los caminos de la Fuerza.

Ahora bien, muchos esperan que la aparición del joven Luke no sea la última que veamos en The Mandalorian. Daniel Richtman, popular influencer de Twitter que muy seguido acierta las predicciones de la cultura pop, asegura que el Jedi regresará para más cameos en la serie. El comunicado lo ha hecho a través de su cuenta de Patreon y podemos sentirnos confiados de que tal vez el buen Luke volverá para más combates en la galaxia lejana. Sin lugar a dudas, su adición al capítulo final de la segunda temporada se ha convertido en todo un evento, algo muy celebrado por los fans de Star Wars que habían quedado asqueados con el resultado de la trilogía hecha por Disney en años recientes.

Te invitamos a leer: Star Wars: Giancarlo Esposito quiere regresar como Moff Gideon en una serie spin-off

Luke Skywalker se encargará de entrenar al pequeño Grogu. Recordemos que el maestro fundó un academia Jedi en la que reclutó a varios pupilos para seguir sus pasos. El Niño tiene la oportunidad de convertirse en un guerrera de gran poder, basta recordar el dominio de Yoda en el arte de la Fuerza; tal vez Disney tiene planes todavía más grandes para este pequeño personaje, solo el tiempo no dirá si pasa a ser un peso pesado entre la filas Jedi remanentes tras la destrucción de la escuela dirigida por Skywalker... Los guionistas tienen muchos cabos sueltos que arreglar y el futuro parece lucir brillante.

Además de The Mandalorian, a la pantalla chica de Star Wars también llegarán las series de Obi-Wan Kenobi y Cassian Andor, por el momento retrasadas debido a la pandemia de coronavirus. Tampoco debemos olvidarnos de la importante cantidad de producciones para Disney Plus que Lucasfilm está planeando y que llegarán en años cercanos. No cabe duda que el estudio tiene la intención de echar la casa por la ventana y los resultados podrían ser magníficos. Si ponen el mismo empeño observado en The Mandalorian, la empresa le dirá adiós a las burlas provocadas por las secuelas y dará inicio a una etapa de gloria para la franquicia.

La siguiente película de a franquicia llegará en 2022 y contará con un equipo totalmente nuevo para su desarrollo, encabezado por Taika Waititi. La nueva toma nos devolverá a los días de la Alta República; hasta ahora no se han revelado detalles importantes sobre el argumento pero en cualquier momento podrían aparecer. También es importante recordar a Rogue Squadron, otra película de Star Wars cuya dirección ha quedado en manos de la talentosa Patty Jenkins y que aparecerá en cartelera a finales de 2023. Al fandom le esperan años brillantes en compañía de los personajes que dan sentido a la galaxia lejana.

También puede interesarte: Star Wars: escritor de las novelizaciones revela que Lucasfilm no le ha pagado regalías durante años