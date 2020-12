Star Wars: Giancarlo Esposito quiere regresar como Moff Gideon en una serie spin-off

The Mandalorian - 91% es una de las series más exitosas del momento gracias al trabajo hecho por Disney y Lucasfilm. Con solo dos temporadas de ocho capítulos cada una logró atrapar la atención de todo el mundo, incluso de aquellos que no son tan fans de Star Wars. El nuevo bloque de episodios ha terminado pero Giancarlo Esposito aparece en el centro de la noticia para inyectar mayores ánimos en el fandom. El actor de 62 años tiene el sueño de volver a interpretar a su villano, Moff Gideon, es alguno de los spin-offs que serán producidos en el futuro. En los siguientes párrafos comentamos todos los detalles.

The Mandalorian es la historia de Din Djarrin (Pedro Pascal), un cazarrecompensas que se desenvuelve en los días post-Imperio, lejos, en los confines de la galaxia. Su monótona vida de captura y cobro se ve interrumpida cuando toma la misión de localizar al Niño, un pequeño que terminaría ganando su corazón. Pero el dúo no tiene las cosas fáciles puesto que otros bountyhunters están en busca del infante para cobrar un recompensa todavía mayor. La serie fue una producción pequeña, con un presupuesto mucho menor al de las grandes película de Star Wars; claro que lo anterior no fue impedimento para que los directores y guionistas presentaran una aventura de calidad muy entretenida.

Moff Gideon se transformó en uno de los antagonistas de la serie, alguien que buscaba apoderarse de Grogu para obtener un poco de los poderes que habitan en su interior. Aunque logra capturar al pequeño y satisfacer su cometido, Gideon es derrotado y sometido por el equipo de Din en el episodio final de la temporada. No parece que tenga más asuntos a los que aportar en las siguientes aventuras de la serie. Para la revista Empire, Esposito bromea un poco sobre el hecho de que Moff debería tener su propio spin-off (en vista de la importante cantidad de series que serán producidas en el futuro), sin embargo, declara que le encantaría volver a interpretar al personaje.

Me senté allí y dije: 'Oye, ¿qué hay de mí?' La gente sigue preguntándome: '¿Por qué no estás en la segunda temporada más?' Yo dije: 'Porque nos estamos burlando de ti. Soy el peso pesado, y tomará un poco de tiempo llegar a lo que Moff realmente quiere. La respuesta es, sí, me interesaría [un spin-off] si hubiera suficiente material e historia para complacer eso. Pero primero quiero ser fiel a este proyecto.

Aunque en el pasado cometió muchos errores, tal parece que Disney se está redimiendo respecto a su trabajo con Star Wars. Bajo el mando de la empresa del ratón la saga ha tenido grandes momentos, ahí tenemos el ejemplo de Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85%; sin embargo, las películas que debían heredar el legado de los Skywalker tan solo destacaron por ser un compendio de ideas arrojadas al azar que no fueron ordenadas o bien desarrolladas. J.J. Abrams y Rian Johnson tuvieron visiones muy distintas, y tal parece que nunca se pusieron de acuerdo sobre narrar una historia en conjunto. Esperamos que el estudio haya aprendido de sus lamentables tropiezos y no volvamos a encontrarnos con guiones tan carentes de sentido y propósito.

La siguiente película de Star Wars se estrena en cines a finales de 2022 con Taika Waititi como el director al mando; primero será necesario que concluya su labor con Thor: Love and Thunder para poder involucrarse de forma absoluta en la nueva historia de la galaxia. ¿Podrá estar a la altura de los clásicos o al menos elevarse por encima de la trilogía reciente? Por otro lado, Patty Jenkins también ser hará de otra cinta de Star Wars para el futuro, estamos hablando de Rogue Squadron, anunciada hace tan solo unos pocos días en el Disney Investor Day. Sobra mencionar que una importante cantidad de series llegarán pronto a la plataforma de Disney Plus, es decir, hay aventuras en la galaxia lejana para rato.

