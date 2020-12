Mujer Maravilla 1984 logra una recaudación decepcionante en el extranjero durante su primer fin de semana

Los fans de Diana Prince ya pueden disfrutar en cines de México con la nueva aventura de la princesa guerrera. La secuela a cargo de Patty Jenkins ha llegado a varios países del mundo antes que Estados Unidos, por lo que el estudio tiene la oportunidad de recaudar algunos millones antes de entrar de lleno al país donde se ubica Hollywood. Mujer Maravilla 1984 - 90% ya fue estrenada en China y a través de Variety se reporta que los ingreso en la taquilla de aquel país se encuentran lejos de ser alentadoras. Aunque el gigante de Asia tiene un mayor control de la pandemia, la situación todavía no es tan bueno como para obtener números arrolladores.

En la nueva película de la Mujer Maravilla avanzamos rápido por la década de 1980 cuando la próxima aventura de la protagonista en la pantalla grande la encontrará enfrentando a dos enemigos completamente nuevos: Max Lord y The Cheetah. En esta ocasión nos topamos con una Diana de poderes mejorados gracias a la ardura dorada, herramienta que fue mostrada desde los avances hace meses. Los fans del DCEU esperaban con ansias la llegada de esta nueva aventura a la pantalla grande, pero no todos los países han tenido la fortuna de disfrutar con ella durante este fin de semana. China tuvo la suerte pero su taquilla no es satisfactoria.

De acuerdo con Variety, Mujer Maravilla 1984 recaudó US$ 18.8 millones en China y un total de US$ 38.5 millones fuera de Estados Unidos, una cifra realmente escandalosa y decepcionante para los estándares de Warner Bros. Cabe mencionar que esto es mucho menos que los US$ 38 millones recaudados por la cinta previa en 2017, por lo que podemos tener más o menos la certeza de que la secuela no logrará igual la taquilla de su predecesora, al meno en China. No podemos decir que es no se esperaba, no con la situación que el mundo está viviendo en estos momentos, la pandemia sigue ahí fuera y las personas buscan protegerse.

Mujer Maravilla 1984 - 90% llegará a los cines de Estados Unidos el 25 de diciembre, fecha en la que también será estrenada en la plataforma de HBO Max. Warner Bros. llegó a la conclusión de lanzar su película de forma simultánea, hecho que causó polémica en redes sociales y, por supuesto, entre los empresarios que manejan cadenas de cine en todo el mundo. La cinta está recibiendo buenas críticas por parte de los medios, pero esto no será suficiente como para asegurar buenos ingresos en las salas. Ya veremos qué tal se desarrolla la nueva película de Warner Bros. en el país del norte cuando llegue a cartelera durante la Navidad.

Mucho antes de que la pandemia se instalara en la vidas de todos, Wonder Woman 1984 se planeó para noviembre de 2019, sin embargo, retrasó el lanzamiento para el junio de este año. Por desgracia, durante ese tiempo ya todos nos encontrábamos en medio de la alarma y Warner Bros. no tuvo otra alternativa que postergar su estreno para octubre; no conforme, tuvimos una nueva mala noticia y la fecha se programó para diciembre. Sin lugar a dudas se trata del regalo decembrino ideal, pero ¿el estudio logrará sacar adelante la inversión? Los ejecutivos no son completamente negativo al respecto, sin embargo, las noticias de hoy no dejan mucho espacio para la esperanza.

Además de contar con la siempre maravillosa presencia de Gal Gadot como la estrella más brillante, el reparto también incluye a Kristen Wiig, quien se encargará de dar vida a Chetaah; Pedro Pascal como Maxwell Lord; además, veremos regresar a Chris Pine como el galante interés amoroso de Diana. Y tú, ¿ya viste Mujer Maravilla 1984 - 90%? ¿Tiene tu aprobación? Recuerda que la historia no ha terminado, la directora regresará con un tercera entrega final.

