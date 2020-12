Star Wars: escritor de las novelizaciones revela que Lucasfilm no le ha pagado regalías durante años

Nadie puede negar que Star Wars es una de las franquicias más populares que existen, con ingresos multimillonarios que otras marcas tan solo puede soñar. Desde su nacimiento en 1977, los dueños detrás de semejante imperio han sido capaces de llenar sus bolsillos hasta límites inimaginables. Pero tal parece que la empresa no ha sido del todo justa con quienes contribuyeron de manera importante con el desarrollo de la galaxia lejana. Nueva información de The Wall Street Journal revela que Lucasfilm no le ha pagado regalías de novelizaciones a varios escritores durante largos años. Los autores ya no reciben las compensaciones acordadas en tiempos anteriores.

Las novelizaciones son productos de gran fama entre los consumidores de Star Wars, son las películas hechas libros, sin embargo, en muchas ocasiones los textos ofrece detalles jugosos que en la pantalla grande no alcanzamos a percibir, he ahí su valor para los fans: son capaces de expandir la historia que ya conocemos. Alan Dean Foster es uno de los escritores que ha contribuido con su trabajo a la marca, pues el se encargó de adaptar Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93% a libro, un texto que por supuesto es consumido por el público. No obstante, TWSJ asegura que tanto él como muchos otros autores que trabajaron para Luscafilm ha vivido durante años sin recibir un solo dólar de regalías.

Foster obtuvo regalías durante décadas por su trabajo en la novelización de Una Nueva Esperanza y otros proyectos, sin embargo, las cosas cambiaron cuando George Lucas vendió Lucasfilm a Disney en 2021, fue desde ahí que los cheques dejaron de llegar. Obviamente se desató una batalla legal desde entonces, pero la empresa del ratón no tiene la intención de dar el brazo a torcer, a pesar de que el caso fue hecho público por la Asociación de escritores de ciencia ficción y fantasía de Estados Unidos. De acuerdo con TWSJ, Disney "se niega a pagar regalías sobre los contratos de libros que absorbió en el acuerdo de US$ 4 mil millones de Lucasfilm y otras adquisiciones."

Cabe mencionar que se desconoce la cantidad de dinero exacta que Lucasfilm debe a los escritores por regalías, sin embargo, Disney ya respondió a las quejas con un comunicado breve: "Estamos revisando cuidadosamente si se puede haber perdido algún pago de regalías como resultado de la integración de la adquisición y tomaremos las medidas correctivas apropiadas si ese es el caso." Alan Dean Foster también hizo las novelizaciones de la saga Alien y el mismo dilema tiene con Disney, pues la empresa compró Fox hace poco tiempo y se niega a pagar compensaciones por los libros. Muchos otros autores están en la misma situación de Alan y no parece que vaya a existir una pronta resolución.





Disney es un imperio multimillonario. En los años noventa era poderoso, sin embargo, con el siglo XXI hemos observado un incremento sorprendente en sus dimensiones: compró Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm y Fox, logrando abarcar gran parte de la industria del entretenimiento. Ahora muchas de las películas y series que el público consume se fabrican en laboratorios bajo el mandato de Disney, realidad que no ofrece demasiadas alternativas para la compra de otras alternativas en el mismo nivel. La empresa del ratón se hace cada vez más poderosa cada año y en el futuro se vislumbra todavía más poderosa.

Los planes de Disney para los años que vienen son grandiosos. Por delante vienen proyectos para Marvel Studios y Star Wars, dos de sus marcas más lucrativas. Nuevas etapas para cada una están por comenzar y la empresa ya dio luz verde a numerosos proyectos, tanto para la pantalla chica como la grande. En este sentido, Disney Plus se convertirá en la gran receptora y distribuidora de contenido original, hecho que seguramente hace temblar a los otros gigantes del streaming (te miramos a ti Netflix). Ya veremos si el futuro convierte a la empresa del ratón en la monarca definitiva del entretenimiento audiovisual.

