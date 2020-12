Margot Robbie dice que no hay planes para una secuela de Aves de Presa

Ha pasado algún tiempo desde que escuchamos algo nuevo sobre la secuela de Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75% y no parece que vaya a cambiar pronto. Bueno, parecen haber pasado años desde la última vez que se habló de la película, pero es el efecto de la pandemia lo que nos distrae del hecho de que en realidad la película protagonizada por Margot Robbie llegó a cines en este (casi eterno) 2020, así que nadie los culpará si también creyeron que salió hace unos años. Con eso en mente, han pasado algunos meses desde que supimos de conversaciones sobre una secuela, aunque la directora Cathy Yan dijo que tenía planes en caso de que sucediera.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí:

En ese entonces, la directora fue entrevistada por The Wrap sobre lo que podría hacer en una segunda entrega protagonizada por las Aves de Presa, y la posibilidad de introducir un nuevo villano en la franquicia de Warner Bros. ya que revivir a Black Mask (Ewan McGregor) no es algo que realmente parezca posible. Allí fue cuando dijo que le encantaría traer al cine de acción real a Poison Ivy y explorar la relación entre ella y Harley Quinn, lo cual a este punto sería una extensión natural de lo que se vio en la película que se estrenó en febrero de este año, justo antes de que los cines tuvieran que cerrar por el coronavirus.

Ahora, una reciente actualización indica que por ahora no hay nada nuevo en el horizonte para las Aves de Presa, ya que una secuela no parece estar en desarrollo. Margot Robbie fue entrevistada recientemente por The Hollywood Reporter (vía The Playlist) para discutir temas con relación a la compañía de producción que posee, llamada LuckyChap Entertainment, desde la que ya ha producido algunas de las películas que ha protagonizado en los últimos años. Yo, Tonya - 96% fue el primer lanzamiento de la compañía y en este filme interpretó a la patinadora olímpica Tonya Harding. Uno de los futuros proyectos es la película de Barbie, pero antes de eso fue también la productora encargada de Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn.

Durante la entrevista se habló del compromiso de Robbie de brindar más espacio a las guionistas, tal como ya lo hizo con Christina Hodson quien escribió esta adaptación del cómic homónimo de DC, y aseguró que será la primera de muchas con las que trabajará en próximas películas. Sin embargo, cuando se le preguntó si está trabajando en una secuela del filme su respuesta fue mucho más rotunda.

Te recomendamos: George Clooney intentó impedir que Ben Affleck fuera Batman

No lo sé. Nada inminente en esta etapa, nada que valga la pena mencionar.

La adaptación recibió la aprobación de la crítica y tuvo un desempeño un tanto regular en taquilla. No se convirtió en un éxito masivo como el estudio habría querido y tal vez eso hace que le tome un poco más de tiempo avanzar en caso de contar con una secuela. A rasgos generales, la producción es una de las mejores que ha realizado la franquicia hasta ahora, lo cual no era tan difícil, pero hay que reconocer que Cathy Yan, Margot Robbie y compañía hicieron un gran trabajo. A pesar de que este tipo de película suele ser carnada de odio injustificado en Internet, pasó la prueba y convenció a muchos que no creían que Warner Bros. iba a poder hacer algo bueno.

Tampoco hay que creer en todo lo que Robbie dijo, porque si el estudio siente que una secuela tiene potencial va a insistir en hacerla, así que en este momento quién sabe si en realidad sí habrá una pero la actriz solo trata de mantenerla en secreto. Estas son suposiciones nuestras, por supuesto, pero en la industria del cine y sobre todo en el de superhéroes, los secretos son cosa de todos los días. A pesar de la posible falta de una secuela de Birds of Prey, por supuesto, no hemos terminado de ver su interpretación como Harley Quinn en la pantalla grande. También protagoniza la próxima película The Suicide Squad de James Gunn. Si Harley sobrevive a esa salida, entonces las preguntas de su próxima aventura se convertirán en una pregunta mayor, pero por ahora, sabemos que tenemos una aventura de acción real más con ella.

Continúa leyendo: Liga de la Justicia ocupa el primer lugar en el top 10 de lo más visto en Netflix