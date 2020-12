George Clooney intentó impedir que Ben Affleck fuera Batman

Batman es uno de los personajes de cómics más rentables y exitosos de la historia. Del mismo modo, las adaptaciones cinematográficas del Caballero de la Noche son a menudo adoradas (o despedazadas) por la crítica y siempre tienen una mayor posibilidad de convertirse en éxitos en taquilla masivos. Sin embargo, a veces nos encontramos con adaptaciones que resultan ser desastres en todos los aspectos hasta el punto de no ser reconocidas incluso por quienes trabajaron en ellas. George Clooney sabe mucho de eso, ya que aún vive a la sombra de lo que fue su actuación en Batman & Robin - 11%.

Aunque la era de los noventa de la mano de Tim Burton se convirtió en un clásico, las películas que le siguieron fueron todo lo contrario y parece imposible que alguien haga peores películas para hacer que las de Joel Schumacher sean vistas de una mejor forma por los fanáticos del superhéroe. De cualquier manera, convertirse en una nueva versión cinematográfica de Batman siempre es un riesgo para cualquier actor, y es por eso que Clooney, luego de su terrible experiencia, trató de evitar que su amigo, el también actor Ben Affleck, fuera el nuevo Batman de Warner Bros.

La revelación llegó en el programa The Howard Stern Show (vía The Playlist), donde el actor apareció para promocionar su reciente película, que lleva por título Cielo de Medianoche - 60%. En la entrevista, Clooney contó más de su experiencia al interpretar al Hombre Murciélago, y es seguro decir que no es fan de lo que llegó a la pantalla grande en ese entonces al describir su trabajo como “doloroso de ver”. Pero lo peor de todo es que no se detuvo ahí, sino que criticó el guión.

Es tan malo que realmente duele verlo. Duele físicamente. Estarás cambiando los canales y simplemente aparecerá y yo diré “Oh no, no, no”. Es un guión terrible. Él te lo dirá (Akiva Goldsman). Estoy terrible en eso. Te lo diré. Joel Schumacher, quien acaba de fallecer, lo dirigió y decía: “Sí, no funcionó”. Todos apestamos en ese.

Para Clooney la experiencia fue traumatizante, así que no se iba a permitir que su amigo pasara por lo mismo cuando el estudio buscaba un actor para interpretar al nuevo Batman después de la trilogía de Christopher Nolan, justamente cuando Warner Bros. empezaba en su intento de construir un universo cinematográfico como el de Marvel. El resultado de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% confirmó el temor del actor de Batman & Robin, aunque la película no fracasó en taquilla de la misma forma. Sin embargo, Affleck nunca le hizo caso y así fue cómo terminó en ese papel, en el cual afortunadamente lo hizo mejor.

He tenido ambas rondas... He fracasado. He sido parte de muchas cosas que fueron fracasos y he tenido grandes éxitos. Eso no significa que escuchen. Ben no me escuchó y terminó haciendo un gran trabajo, y yo estaba equivocado, pero solo puedo impartir mi sabiduría a partir de mi experiencia. Solo dije: “no tengas pezones en el traje”. Debes recordar, en ese momento, yo solo era un actor que conseguía un trabajo como actor. Yo no era el tipo que podía dar luz verde a una película. Le pagaron a Arnold [Schwarzenegger] US$25 millones para estar en ella, a mí me pagaron como $1. Y ni siquiera trabajamos juntos, nunca nos vimos. Es una gran máquina de monstruos y simplemente salté e hice lo que dijeron.

Ben Affleck era quien iba a protagonizar, escribir y dirigir The Batman , pero varios problemas en el estudio lo llevaron a hacerse a un lado. La película, una totalmente diferente a lo que él había planeado pero lleva el mismo nombre, se empezó a filmar durante la pandemia con Robert Pattinson en el papel principal. Sin embargo, Affleck regresará a la franquicia en la ambiciosa adaptación del cómic Flashpoint junto con otros actores que interpretaron diferentes versiones del superhéroe.

