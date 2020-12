Netflix presenta un compendio de todas las criaturas de The Witcher

La primera temporada de The Witcher - 67% ha fascinado a más de un suscriptor de Netflix. El universo que presentan en esta serie es vasto en lugares, personajes y criaturas. Y, para que los fanáticos de esta producción tengan una idea más clara de todos los monstruos y bestias que aparecen en ella, el gigante de streaming creó una sección en su canal de Youtube nombrada como ‘El bestiario de The Witcher’. En estos videos hacen una recopilación e investigación exhaustiva de cada monstruo que apareció en los primeros capítulos, basándose tanto en la cultura de la que provienen como en el material original en el que se basa The Witcher.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

El gigante de streaming ha encontrado en sus redes sociales una manera más coloquial de seguir a atrayendo público mientras afianza a aquellos que ya están encantados con sus producciones. Gracias a estas estrategias es que han creado conversatorios con Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón hablando sobre Ya no estoy aquí - 100%, han publicado en Twitter datos curiosos de la cuarta temporada de The Crown - 100% o de Selena: La Serie - 64%, y ahora le dan más auge a aquellos fanáticos curiosos que se mueren por saber todos los detalles detrás de las criaturas que se presentan en la serie protagonizada por Henry Cavill.

Al ser tantos monstruos los que formaron parte de la primera temporada, Netflix tuvo que crear dos partes para El bestiario de The Witcher. En este segundo compendio comienzan a explorar las criaturas a partir del sexto episodio, explicando así que los huesos que descubren los personajes en este se trata de un Basilisco, una criatura mitad pollo, mitad reptil, rompiendo así con la idea que nos había dejado Harry Potter y La Cámara Secreta - 82% de sólo era una serpiente muy grande.

En dicho compendio se toman muy en serio la investigación que hacen sobre cada criatura, por lo que muestran referencias a los libros que son el material base, y hasta presentan entrevistas con los showrunners de la serie, quienes confirman o niegan teorías sobre las criaturas. Lauren Schmidt habló del basilisco y dijo que existe más de un tipo, dando a entender que para futuras temporadas podríamos disfrutar más de éste:

Continuamos desarrollando monstruos para temporadas futuras, así que, en nuestra mente, este Basilisco del episodio seis es una de las muchas subespecies: South Zerrikanian, Royal Basilisk, Protobasilisk, ¡elige!

Te recomendamos leer: The Witcher: Henry Cavill sufre accidente durante el rodaje de la segunda temporada

Justo en el mismo episodio nos volvemos a encontrar con otra criatura que se menciona en el bestiario. Se trata de Hirikka, un monstruo bastante adorable que se transforma en un ente horrible cuando tiene hambre. Es brutalmente asesinado por uno de los personajes y en el video se explica que están en peligro de extinción, al mismo tiempo que los comparan con los personajes de Gremlins - 85% al ser tan adorables, pero tan peligrosos cuando se transforman.

La historia que le sigue es la del dragón; y con el humor que viene manejando el equipo de Netflix en sus redes no podía faltar una broma hacia una de las series que han mostrado a estas criaturas con anterioridad, haciendo hincapié en que no todo lo que Game of Thrones - 83% nos contó sobre ellas es cierto. Esto mientras nos explican sobre cómo las distintas culturas de oriente y occidente le han dado un significado diferente.

Otras criaturas como los Ghouls y los Nekkers también son mencionadas y con este bestiario Netflix comienza a preparar a los amantes de la serie para la segunda temporada cuya sinopsis oficial dice:

Convencido de que la vida de Yennefer se perdió en la batalla de Sodden, Geralt de Rivia lleva a la princesa Cirilla al lugar más seguro que conoce, el hogar de su infancia, Kaer Morhen. Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente se esfuerzan por alcanzar la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la niña de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee en su interior.

No te vayas sin leer: Por qué los dragones de Game of Thrones sí son dragones y no wyverns