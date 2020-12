Ron Perlman insiste en que quiere hacer Hellboy 3 y dice que no guarda rencor a David Harbour

Ron Perlman se convirtió en un favorito del público gracias a su participación en Hellboy - 81% bajo la dirección del mexicano Guillermo del Toro. El reciente reboot de la franquicia a cargo de David Harbour arrasó con las posibilidades de que el actor o el director retomaran la historia justo donde la dejaron. No obstante, Perlman ha vuelto a sacar el tema de una tercera parte insistiendo en que, si se lo pidieran, volvería a interpretar al personaje a pesar de que exista la nueva versión, aclarando además cuáles son sus verdaderos pensamientos sobre el reboot de 2019.

Guillermo y Perlman hicieron una buena mancuerna tanto en Hellboy como en la secuela Hellboy II: El Ejército Dorado - 86%. Durante muchos años existieron rumores sobre una posible tercera película que casi se vuelve realidad en 2017. Pero, si somos sinceros, las posibilidades estaban en su contra por varios factores. Primero porque, a pesar de ser cintas de bajo presupuesto, la inversión seguía siendo alta y no se vio redituada en taquilla. Y, en segundo lugar, el creador del personaje, Mike Mignola , quiso llevar la franquicia por otro camino diferente al de Del Toro, por lo que la idea de un reboot resultaba una opción más viable, creando así Hellboy - 24% con el actor de Stranger Things - 96% tomando el lugar de Perlman. El resultado fue un fracaso estrepitoso tanto en taquilla como en crítica.

A pesar de todo este contexto que pone difícil que el estudio quiera revivir al personaje para una aventura más, la estrella de las primeras películas ha declarado que no le alegra que el reboot haya fracasado, pero que aún guarda la esperanza que el director de La Forma Del Agua - 92% lo llamé para darle cierre a las películas que él siente quedaron inconclusas. Así lo dijo en entrevista para Comic Book:

Me gusta David Harbour. Es un buen tipo y un actor realmente bueno, así que esperaba lo mejor para él, pero tuve mi época de Hellboy, era lo que era. Esto realmente no tiene nada que ver con eso. No hubo superposición. Eran dos entidades completamente diferentes. Así que no tenía una opinión sobre el nuevo Hellboy ni un deseo de que tuviera éxito o fracasara, pero dejé claro que, si había la posibilidad de terminar la trilogía con Guillermo, después de haber hecho las dos primeras películas y con la imagen de lo que él tenía en mente en términos de cerrar todos los círculos, eso es algo que, hasta el día de hoy, consideraría hacer.

A pesar de que, ni su Hellboy ni el de Harbour tenían algún tipo de conexión y era un inicio diferente, Perlman comentó también a Comic Book que tuvo la oportunidad de participar en esta nueva versión, pero que no accedió porque, justo como lo comentó en la reciente entrevista, a él le interesa darle cierre a su personaje de la mano de su amigo Guillermo del Toro.

Las posibilidades de que Hellboy 3 se haga realidad son casi nulas debido a que, por su parte, Guillermo del Toro ha seguido su camino lejos de la franquicia y tiene proyectos que lo han mantenido ocupado en los últimos años.



También está el tema de la edad, Perlman tiene ahora 70 años, y no es exactamente lo que los estudios buscan para un héroe de acción. Si bien se está haciendo una excepción con Harrison Ford al tenerlo de vuelta como Indiana Jones, esto no es algo que sea muy común, mucho menos con un personaje que ha demostrado no ser tan rentable y sólo atractivo para unos cuantos fanáticos.

