Gal Gadot revela que por su mala experiencia con Joss Whedon cooperó con la investigación en su contra

Cuando en 2017 Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Hombre de Acero - 55%) fue sustituido por Joss Whedon (Avengers: Era de Ultrón - 75%, Mucho Ruido y Pocas Nueces - 84%, Los Vengadores - 92%) para terminar Liga de la Justicia - 41%, pocos esperaban que la película sería un desastre total, excepto los que vivieron el infierno que

Whedon les hizo pasar a los actores y al equipo creativo y del que apenas nos enteramos en julio cuando Ray Fisher, actor encargado de interpretar a Cyborg, dio a conocer que el director tuvo una actitud “asquerosa” en el set. Después de muchos rumores, ahora le toca a Gal Gadot (Rápido y Furioso - 53%, Rápidos y Furiosos 5in Control - 78%, Wifi Ralph - 91%) hablar sobre el tema.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Apenas hace unos días, el 11 de diciembre, Warner Media publicó un comunicado dando a conocer que la investigación en torno al ambiente laboral tóxico de Liga de la Justicia había concluido, y dijeron que “se han tomado medidas correctivas”. El 26 de noviembre Joss Whedon anunció su salida de la serie The Nerves, y aunque dijo que se trataba de una acción voluntaria, Fisher aseguró que fue despedido tras la investigación.

A pesar de que Fisher hizo sus declaraciones a través de Twitter hace meses, solo recibió el apoyo de Jason Momoa mientras que Gadot, Ben Affleck y Henry Cavill guardaron silencio. Ahora la protagonista de Wonder Woman 1984 - 90% dio a conocer en entrevista exclusiva con Variety en el podcast The Big Ticket que ella misma participó en la investigación de Warner Media:

Sé que han hecho una investigación muy exhaustiva, lo sé tan solo por el tiempo que pasé con ellos. Tampoco sé qué significa eso, tengo curiosidad por saber cuál será el resultado.

También lee: Patty Jenkins critica Justice League, de Joss Whedon, y dice que contradice sus películas de Mujer Maravilla

Sin embargo, Gadot no solo dijo que apoyó la investigación de Warner Media, en una entrevista con Los Angeles Times acaba de revelar que, aunque no estuvo con Ray Fisher en los reshoots, tuvo sus propias malas experiencias con Whedon, pero se quejó con los altos mandos en su momento:

Estoy feliz de que Ray salga y diga su verdad, no estaba allí con los muchachos cuando rodaron con Joss Whedon; tuve mi propia experiencia con [él], que no fue la mejor, pero tomé cartas en el asunto cuando sucedió. Se lo llevé a los superiores y ellos se encargaron de ello. Pero estoy feliz de que Ray salga y diga su verdad.

Según rumores difundidos hace meses, Gadot estuvo muy molesta cuando Whedon la quiso obligar a grabar una escena donde Ezra Miller (Flash) le cae encima, por lo que el director la amenazó de arruinar su carrera si no lo obedecía. Después la escena se filmó con una doble de riesgo en su lugar. A pesar de que no hay ninguna confirmación de esta historia, no parece muy improbable tomando en cuenta el historial del cineasta.

Fisher, por otro lado, no ha terminado su cruzada contra los que arruinaron Liga de la Justicia, pues además de Whedon, acusó a los productores Geoff Johns y Jon Berg de haber sido cómplices.

Pero hablando de cosas más felices, Gadot se encuentra promocionando Wonder Woman 1984, secuela de la exitosa Mujer Maravilla - 92% de 2017. La cinta ha recibido una buena calificación por parte de la crítica y en varios países del mundo ya han podido disfrutarla en la pantalla grande, en Estados Unidos llegará a HBO Max el 25 de diciembre.

Originalmente Wonder Woman 1984 estaba programada para ser estrenada en noviembre de 2019, pero se pospuso su estreno a junio de 2020; desafortunadamente la pandemia de Covid-19 llevó al estudio a posponer una y otra vez su estreno en cines hasta que finalmente se confirmó que sería lanzada el 25 de diciembre en HBO Max.

No te vayas sin leer: Investigación sobre Justice League y Joss Whedon rindió frutos y se castigará a los responsables, asegura Ray Fisher