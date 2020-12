Warner Bros. podría perder más de mil millones de dólares al estrenar sus películas de 2021 en HBO Max

Este 2020 nos quedamos sin varios de los estrenos más esperados de Hollywood. Los estudios más grandes de la industria tomaron la decisión de retrasar sus películas hasta el año que viene, situación que sacó de sus casillas tanto a los fans como a las empresas dedicadas a la exhibición de cine. Pero la gran bomba del negocio la arrojó Warner Bros. hace algunos días, cuando declaró que todos los títulos de 2021 se lanzarán en salas y en HBO Max de forma simultánea, hecho que escandalizó a las redes sociales. Nueva información de MoffettNathanson (vía CBR) sugiere que esta resolución podría costarle importantes millones a Warner.

No te pierdas: Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

El pasado 12 de diciembre Warner reveló al público que películas como Dune, The Matrix 4, Godzilla vs. Kong, El Conjuro 3, Space Jame, The Suicide Squad , Mortal Kombat, Tom y Jerry y Judas and the Black Messiah llegarán a los cines en las fechas acordadas pero también lo harán en su plataforma de streaming HBO Max, misma que se habilitará en Latinoamérica el año que viene. Esta medida, asegura la empresa, solo se aplicará en 2021, por lo que podemos tener la tranquilidad de que la experiencia en cines permanecerá como siempre en años venideros.

De acuerdo con MofettNathason, este plan de estreno simultáneo en cines y streaming le costaría a Warner US$ 1.2 mil millones, una cifra que tal vez sea mínima en comparación con lo que podrían perder otros que no han mostrado señales de movimientos similares para sus proyectos. Por supuesto que la iniciativa de Warner Bros. se debe a la incertidumbre respecto a la vacuna de Covid-19; sí, en algunos países se ha programado la aplicación este diciembre, sin embargo, irá dirigida a los cuerpo de salud y a la población de la tercera edad; el resto del mundo tendrá que esperar un poco más de tiempo, por lo que el regreso a los cines como antes no se encuentra garantizado.

Te invitamos a leer: Christopher Nolan redobla sus ataques contra Warner Bros.

La primera película de Warner Bros. que comenzará con la tendencia cines-streaming es Wonder Woman 1984 - 90%. La cinta ya está disponible en algunas salas, y llegará a la plataforma de HBO Max el 25 de diciembre, perfecta para que las familias en Estados Unidos sean testigos de la nueva aventura de Diana durante la mañana navideña. Gal Gadot y Patty Jenkins, protagonista y directora, celebraron la medida y están emocionadas de que el resto del mundo por fin vaya a mirar su nueva película. Wonder Woman 1984 fue retrasada en múltiples ocasiones debido a la pandemia, pero ya es tiempo de que la superheroína encuentre su lugar en catelera.

Quienes no están felices con la decisión de Warner Bros. son directores como Christopher Nolan, a cargo de la medianamente taquillera Tenet - 83%, y Denis Villeneuve, cineasta a cargo de Dune. Nolan se encargó de despotricar en contra del estudio, señalando que el estudio es un traidor y que HBO Max es "el peor servicio de streaming". Por su parte, Villeneuve publicó un artículo en Variety en el cual asegura que "la decisión de Warner significa que Dune no tendrá la oportunidad de desempeñarse económicamente para ser viable y la piratería finalmente triunfará. Warner Bros. tal vez haya matado a la franquicia de Dune."

Solo 2021 nos revelará la verdad sobre los ingresos de Warner Bros. respecto a las película que estrenará al mismo tiempo y cines y en HBO Max. Varias de ellas son producciones multimillonarias que tal vez requieran un estreno exclusivo en salas para recuperar la inversión, sin embargo, la realidad impuesta por la pandemia global ha desafiado todas las convenciones de los estudios. Esperamos que en el futuro las noticias sean mejores y poco a poco regresemos a la normalidad que antes se conocía, al menos en mayor parte.

También puede interesarte: Gal Gadot y Patty Jenkins están de acuerdo con que Warner estrene Wonder Woman 1984 en HBO Max